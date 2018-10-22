Çok önemli yazı: Krizin kazananı Erdoğan'dır

Flamanca yayınlanan gazete, Kaşıkçı'nın kaybolmasının ABD ile Suudi Arabistan üzerinde büyük baskı oluşturduğunu, buna rağmen Erdoğan'ın son 2 haftada oldukça rahat pozisyonda haraket ettiğini vurguladı.

Haberde, "Türkiye, Suudi Arabistan ve ABD ile yılan deliğinde kafayı serin tutuyor" dendi.

Gazeteye göre Avrupa ülkeleri, Riyad yönetiminden daha somut açıklama istiyor. ABD'de de Cumhuriyetçiler ile Demokratlar, Başkan Donald Trump'a, insan haklarını ihlal eden rejimleri cezalandırmak için çıkarılan "Magnitsky Yasası"nı işletmesi çağrısı yapıyor.

Ancak Trump, petrol zengini Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden değerlendirme konusunda isteksiz. Bu tablo da hem Trump yönetimini hem de Suudi Arabistan'ı büyük bir siyasi baskı altına soktu.

'ERDOĞAN İLK KEZ ÖLÇÜLÜ VE TAKTİKSEL BİR YAKLAŞIM BENİMSEDİ'

Gazeteye göre, son haftalarda Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ortaya çıkan bu oyundan en güçlü çıkan ülke Türkiye oldu.

Haberde, "Ülkenin kalbinde meydana gelen bu provokasyon karşısında Erdoğan ilk kez bağırıp çağırmadan, ölçülü ve taktik bir yaklaşımı benimsedi" deniyor.