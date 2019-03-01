Belçika bir PKK’lının eşine vatandaşlık veriyor

Belçika’da Yargıtay, Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi’nin (ADIV) 2 kere verdiği olumsuz rapora rağmen bir PKK’lının eşine vatandaşlık veriyor.

Belçika’da, DEAŞ saflarında Irak ve Suriye’de savaşanların Belçika vatandaşlığı iptal ediliyor. Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi (ADIV) ve Savcı, Belçika vatandaşlık müracaatı için başvuran bölücü terör örgütü PKK’nın Avrupa’daki üst liderlerinden olan G.A’nın karısı için de iki kez olumsuz rapor verdi. Ancak Yargıtay G.A’nın eşine Belçika vatandaşlığı verilmesine karar verdi.

G.A. PKK adına yasa dışı eylemlerde bulunuyordu

ADIV tarafından hazırlanan Eylül 2012 tarihli raporda, Avrupa’da haraç toplayan ve PKK adına yaşa dışı eylemlerde ve çalışmalarda bulunan G.A’nın Belçika’nın Charleroi ve Liege kentlerinde PKK’nın kar amacı gütmeyen bir organizasyonda aktif olduğu bildirilmişti. Avrupa Polis Teşkilatı Europol, 2014 yılında bu kar amacı gütmeyen kuruluşu, PKK üyelerinin Belçika’da yaptıkları eğitimden sonra, örgütün silahlı kolunun faaliyet gösterdiği Kuzey Irak’taki kamplara gönderildiği bir üs olarak nitelendirmişti.

ADIV’in 2015 yılında hazırladığı raporda ise G.A’nın Avrupa’da terör örgütü PKK’ya üye olduğu, Belçika’da, İskandinavya ülkelerinde ve Hollanda’da örgüt bünyesinde sorumluluklar aldığını bildirilmişti.