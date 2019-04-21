İnanılmaz! Bu ev 1 Euro'ya bile satılamıyor

Dışarıdan bakıldığında, küçük, harap bir bina gibi gözüken, panjurları sürekli kapalı duran ve duvarları grafiti ile kaplı ev, "barındırdığı sır" nedeniyle hiçbir alıcının ilgisini çekmiyor.

Dışarıdan normal bir ev gibi görünen bina, duvarları bir nükleer bombaya dayanacak kadar güçlü olan 2.470 metrekarelik bir sığınağa sahip.

Civarda oturanlar dahil hiçkimse, evin altındaki sığınaktan haberdar değil. Bu çok az insanın bildiği bir sır.

Belçika Kraliyet Sanat Mirası Enstitüsü'nden (KIK) Robrecht Janssen, Het Nieuwsblad gazetesine yaptığı açıklamada, "Zaten amaç da, evin altındaki sığınağın göze çarpmayacak şekilde gizli kalmasıydı" diyor.

Sığınak, Belçika sanat mirasını korumak için devlet tarafından görevlendirilen ve üst düzey bürokratlardan oluşan "Grup 21"in kararıyla 1950'lerin başında inşaa edildi.

Amaç, olası bir nükleer saldırı sırasında Belçika Krallığı ile kiliselere ait sanat eserlerinin bu sığınaklarda korunmasıydı.

Sanat eserlerini korumak amacıyla 5 ayrı yerde gizlice yaptırılan sığınakların en büyüğü, Braine - l'Alleud'dakiydi.