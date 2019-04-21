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İnanılmaz! Bu ev 1 Euro'ya bile satılamıyor

BBC BBC
21.04.2019 17:03 | Son Güncelleme

Belçika ve Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Belçika'nın başkenti Brüksel yakınlarındaki Braine - l'Alleud kasabasında bulunan bir müstakil ev, kimse istemediği için, 1 eurodan daha az bir fiyata bile alıcı bulamıyor.

İnanılmaz! Bu ev 1 Euro'ya bile satılamıyor

Dışarıdan bakıldığında, küçük, harap bir bina gibi gözüken, panjurları sürekli kapalı duran ve duvarları grafiti ile kaplı ev, "barındırdığı sır" nedeniyle hiçbir alıcının ilgisini çekmiyor.

Dışarıdan normal bir ev gibi görünen bina, duvarları bir nükleer bombaya dayanacak kadar güçlü olan 2.470 metrekarelik bir sığınağa sahip.

Civarda oturanlar dahil hiçkimse, evin altındaki sığınaktan haberdar değil. Bu çok az insanın bildiği bir sır.

Belçika Kraliyet Sanat Mirası Enstitüsü'nden (KIK) Robrecht Janssen, Het Nieuwsblad gazetesine yaptığı açıklamada, "Zaten amaç da, evin altındaki sığınağın göze çarpmayacak şekilde gizli kalmasıydı" diyor.

Sığınak, Belçika sanat mirasını korumak için devlet tarafından görevlendirilen ve üst düzey bürokratlardan oluşan "Grup 21"in kararıyla 1950'lerin başında inşaa edildi.

Amaç, olası bir nükleer saldırı sırasında Belçika Krallığı ile kiliselere ait sanat eserlerinin bu sığınaklarda korunmasıydı.

Sanat eserlerini korumak amacıyla 5 ayrı yerde gizlice yaptırılan sığınakların en büyüğü, Braine - l'Alleud'dakiydi.

Ancak o yıllarda bu sığınağa hiç ihtiyaç duyulmadı. "Grup 21" adlı gizli örgütlenme, 1960' başlarında dağıldı.

Braine - l'Alleud'daki sığınak, Belçika'nın Fransızca konuşulan Valon bölgesine ait sanat eserlerinin depolanması için kullanıldı.

NEM, KÜF, ZEHİRLER MANTARLAR

Ancak, nükleer bombaya dayanıklı duvarlar, nem konusunda aynı dayanıklılığı gösteremedi. Küf nedeniyle zehirli bir mantar üredi ve çok sayıda sanat eseri zarar gördü.

Küf nedeniyle yalnızca özel kıyafetlerle girilebilen sığınaktaki sanat eserleri 1980'letin sonunda boşaltıldı.

O tarihten bu yana kapalı alandaki küf ve zehirli mantar sorunu arttı. Sığınağın temizlenmesi neredeyse imkansız hale geldi.

Hükümet, çaresiz bir şekilde binaya ve altındaki sığınağa yeni sahip arıyor. Ancak, sığınağı gören vazgeçiyor.

En son Braine - l'Alleud Belediyesi, 1 euroya bu sırlar evini devraldı. Ancak, dev sığınak nedeniyle belediye evi almaktan vazgeçti.

Şimdi 1 eurodan daha az bir fiyata yeni alıcı bekleniyor. Eğer alıcı çıkmazsa, bina yıkılacak.

Ama bu da, göründüğü kadar kolay bir iş değil. Janssen, Anvers'teki Kraliyet Güzel Sanatlar Müzesi'nin altında bulunan ve bundan çok küçük olan sığınağın, dinamitlenerek yıkıldığını belirterek, "Braine - l'Alleud'dakini yıkmak çok da kolay olmayacak" diyor.

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Anahtar Kelimeler:
Belçika 1 euro müstakil ev

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