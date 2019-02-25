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Belçika'da 10 bin kişi iklim için yürüdü

DÜNYA HABERLERİ  | 25.02.2019 07:41 | Son Güncelleme

Belçika’nın Gent kentinde hükümetin iklim politikasını protesto etmek için 10 binin üzerinde kişi toplandı.

Belçika’da, hükümetin iklim politikasına karşı düzenlenen gösteriler haftalardır devam ediyor.

Belçika'da 10 bin kişi iklim için yürüdü

Hükümetin iklim politikasını protesto edenler arasında Groen! (Yeşiller) Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Meyrem Almacı da yer aldı.
Greenpeace ve Gent şehrinden birçok sivil toplum gönüllüleri de yürüyüşe katıldı.
Greenpeace’li Joerie Thijs, “Hukümetin iklim politikasını protesto etmemiz için geç kaldığımızı düşünüyorum. Özellikle Gent kentinde bu protesto için seferber olduk” dedi.
Almacı, yaptığı açıklamada, “Gent kentinde dolaşım planı ile yaşam ve hava kalitesinde çok büyük gelişmeler elde ettik. Kış henüz bitmedi ama yine de pek çok kişi, gösteriye ceketsiz, hatta şortla katıldı.
Hava sıcaklığı şuanda 15 derece. Herkes bunun normal olmadığını biliyor” ifadelerini kullandı. Greenpeace sözcüsü Thijs de, “Sıcak bir haftayı iklim değişikliğine bağlamak çok zor. Ancak havanın mevsim normallerinin üstünde olduğunu biliyoruz. Daha sık kuraklık görüyoruz” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Belçika iklim

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