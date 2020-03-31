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Belçika'da 12 yaşındaki kız çocuğu, Kovid-19 nedeniyle öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 31.03.2020 14:23 | Son Güncelleme

Belçika'da 12 yaşında bir kız çocuğu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Bu ölümle Avrupa'daki en genç ölüm gerçekleşmiş oldu.

Belçika'da 12 yaşındaki kız çocuğu, Kovid-19 nedeniyle öldü

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) Virolog Prof. Dr. Steven Van Gucht, Kovid-19'a ilişkin düzenlenen günlük basın toplantısında, ülkede 12 yaşında bir kızın yaşamını yitirdiğini bildirdi.

"3 gün süren ateşlenmenin ardından aniden fenalaştı." diyen Van Gucht, "Bu durum, bizi gerek ebeveyn gerek insan olarak gerçekten etkiledi. Bu olay, bize tüm yaş gruplarının komplikasyon geliştirebileceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu durumu "son derece istisnai" olarak nitelendiren Van Gucht, "Neden bazen bir şeylerin yanlış gittiğini bilmiyoruz." dedi.

Daha önce Fransa 'da 16, Portekiz'de 14 yaşındaki iki hasta, salgın dolayısıyla yaşamını yitirmişti.

BELÇİKA'DA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 705'E YÜKSELDİ

Son 24 saatte 876 yeni hastanın teşhis edilmesiyle ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısı 12 bin 775’e yükseldi, 192 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı da 705 oldu.

485 kişinin hastaneye kaldırılmasıyla hastanedeki Kovid-19’lu hasta sayısı 4 bin 920’ye yükseldi. Yoğun bakımda bulunan kişi sayısı da 1021 oldu.

DAĞITILAN 100 BİN MASKE TIBBİ KULLANIMA UYGUN DEĞİL

Öte yandan yerel medyadaki haberde, Belçika'da Flaman hükümetinin hastanelere dağıttığı 100 bin maskenin tıbbi kullanıma uygun olmadığı bildirildi.

Kovid-19'dan korunmak için dağıtılan maskelerin sanayi kullanımına uygun olduğu kaydedildi.

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