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Belçika’da atık sularda koronavirüs izine rastlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.04.2020 00:28 | Son Güncelleme

Belçika’nın kuzeyinde yer alan Flaman bölgesinin su arıtmasından sorumlu şirket tarafından hazırlanan raporda bölgedeki atık sulardan alınan örneklerde, koronavirüse ait ribonükleik asit (RNA) izlerine rastlanıldığı açıklandı.

Belçika’da atık sularda koronavirüs izine rastlandı

Şirket, örneklerin Lo-Reninge, Poperinge, Langemark, Wulpen, Genk, Leuven, Tienen, Aartselaar ve Gent'ten alındığını bildirirken, şirketin İletişim Direktörü Anja De Wit, “Örneklerin hepsine koronavirüs testi yapıldı ve sonuç pozitif çıktı. Sonuç virüsün bulaşıcı yönü hakkında kesinlikle hiçbir şey söylemiyor, sadece yayılması hakkında bilgi veriyor" ifadelerini kullandı.

Wit, RNA virüsün bulaşıcı yükünü kaybettikten sonra da kaldığını dile getirirken, sanitasyondan sonra suda hiçbir virüs izine ise rastlanmadığını aktardı. Wit, bu sonuçların beklentilerle uyumlu olduğunu da bildirdi.

Belçika’da toplam koronavirüs vakası 24 bin 983’e, hayatını kaybedenler ise 2 bin 523’e yükseldi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Belçika atık su koronavirüs

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