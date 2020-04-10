Belçika’da atık sularda koronavirüs izine rastlandı

Şirket, örneklerin Lo-Reninge, Poperinge, Langemark, Wulpen, Genk, Leuven, Tienen, Aartselaar ve Gent'ten alındığını bildirirken, şirketin İletişim Direktörü Anja De Wit, “Örneklerin hepsine koronavirüs testi yapıldı ve sonuç pozitif çıktı. Sonuç virüsün bulaşıcı yönü hakkında kesinlikle hiçbir şey söylemiyor, sadece yayılması hakkında bilgi veriyor" ifadelerini kullandı.

Wit, RNA virüsün bulaşıcı yükünü kaybettikten sonra da kaldığını dile getirirken, sanitasyondan sonra suda hiçbir virüs izine ise rastlanmadığını aktardı. Wit, bu sonuçların beklentilerle uyumlu olduğunu da bildirdi.

Belçika’da toplam koronavirüs vakası 24 bin 983’e, hayatını kaybedenler ise 2 bin 523’e yükseldi.

(İHA)

