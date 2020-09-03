181 yıl önce ölen belediye başkanının kalbi bulundu!

Küçük bir çinko tabutun içinde, alkol kavanozunda mühürlenmiş olan organ, çeşmenin yenilenmesi çalışmaları sırasında ortaya çıktı.

Tabut şu anda şehrin Güzel Sanatlar Müzesi'nde sergileniyor. Belediye Başkanı Pierre David 1839'da öldü ancak onun adını taşıyan çeşmenin açılışı 1883'te gerçekleşmişti.

Tabutun üzerindeki gravür kalbin 1883 yılında anıta yerleştirildiğini gösteriyor.

Belçika basını 20 Ağustos'ta bulunan tabutun 'kusursuz durumda' olduğunu yazdı.

Verviers şehrinin ilk Belediye Başkanı Pierre David, 1839'da 68 yaşında iken hayatını kaybetti.

Şehir yetkilileri, yardım kampanyası başlatarak ailesinin rızasıyla ve cerrahların yardımıyla kalbin anıta gömülebilmesini mümkün kılmış.

