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Belçika'da bir ilk! Prens yardım istedi

DÜNYA HABERLERİ  | 01.02.2019 09:55 | Son Güncelleme

Belçika Kralı Phillippe’in kardeşi Prens Laurent, Libya’da yaşadığı bir ekonomik problem sebebi ile Başbakan Charles Michel’den yardım istedi.

Belçika'da bir ilk! Prens yardım istedi

Belçika tarihinde ilk kez kraliyet ailesinden bir isim, başbakana avukatı aracılığıyla iadeli taahhütlü resmi bir mektup yolladı. Belçika basınında yayınlanan mektupta Belçika Kralı Phillippe’in kardeşi Prens Laurent’in Libya’da yaşadığı bir ekonomik problem sebebi ile Başbakan Charles Michel’den yardım istediği görüldü.

Prensin avukatı tarafından Başbakan Michel’e gönderilen mektupta, Prens Laurent’in 2008'de Libya ile yaptığı 50 milyon euroluk bir iş nedeniyle zarar uğradığını belirtildi.

Belçika adaleti karşısında davaların kazanıldığını ama Libya makamlarının konuyu temyize taşıdığı belirten Prens Başbakan’dan yardım istedi.

Belçika basınında yayınlanan haberlerde Başbakan Charles Michel’in bu mektuba cevap vermeyi ve hukukun üstünlüğü ilkesini ve yetkilerin ayrılmasını hatırlatarak bu talebi reddettiği aktarıldı.


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Belçika yardım para prens

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