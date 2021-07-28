Belçika'da emzirmeye teşvik için şehrin ortasına bank yerleştirildi! ''Tüm memelere açık''

Belçika'nınBatı Flanders bölgesinde bulunan Kortrijk'e kurulan özel bir bank, kadınların toplum içinde emzirmesi konusundaki tabuları yıkmayı amaçlıyor.

Araştırmalara göre Belçika'da emzirmenin popülaritesi artsa da, kadınların diğerlerinin yanında çocuklarını bu şekilde beslemeleri konusunda hala bir tabu var. Bu durum kadınların evden çıktıktan sonra bebeklerini emzirmelerini zorlaştırıyor.

Bu sebeple ülkede pilot uygulamalar devreye sokuldu ve toplum içinde emzirmek isteyen annelere kimsenin olumsuz bir yaklaşım sergileyememesi için güvenli banklar konuldu.

''ÇOCUK NEREDE ACIKIRSA ORADA HEMEN BESLENMELİ''

Projenin sözcüsü Nele Wouters, özellikle bir çocuğu yaşamının erken dönemlerinde emzirmek günde 12 kez ve bazen daha fazla olması gerekir. Alışverişte, evde, kütüphanede, trende veya lunaparkta. Bir çocuk nerede acıkırsa o annenin çocuğunu besleyebilmesi tamamen normal olmalıdır.

Belçika'da toplum içinde emzirmek kanunla korunuyor, yani kadınlar halka açık bir yerde emzirmeye ilişkin olumsuz tepkilerle karşılaştıklarında dava açıp kazanabilirler. Ancak bu durum başkalarının onaylamayan bakışları altında bebeklerini emzirmek konusunda kendilerini tam olarak rahat hissetmelerini sağlamıyor.

''TÜM MEMELERE AÇIK''

Gent merkezli tasarımcı Leda Devoldere tarafından yaratılan bank, kadınların emzirmek için kuytu yerler aramak ve yalnız kalmak istemedikleri takdirde kullanabilmeleri için tasarlandı. İki oturma yeri arasında bebeğin güvenle yatıp uyuyabileceği veya bezinin değiştirilebileceği bir kullanım alanına sahip.

Bank'ın üzerinde "Tüm memelere açık" yazıyor. Projede ayrıca, kadınlar için 'emzirme yerlerini' gösteren bir Belçika haritası da oluşturuldu.



