HABER

Belçika'da en çok tercih edilen isim şaşırttı!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.10.2018 11:39 | Son Güncelleme

Belçika'da yeni doğan erkek bebeklere verilen isimler arasında Muhammed'in ilk sırada geldiği bildirildi.

Belçika'da en çok tercih edilen isim şaşırttı!

Belçika İstatistik Kurumu'nun yayımladığı verilere göre, ülkede 2017'de doğan 718 erkek bebeğe "Muhammed" ismi verildi. Ülkede yeni doğan erkek bebeklerde öne çıkan diğer bir isim ise "Liam" (570 erkek bebeğe) oldu.

Ülkede daha önce açıklanan verilerde, erkekler arasında "Muhammed" ismi 18 bin 44 ile başkent Brüksel'de en çok kullanılan isim olmuştu.

Muhammed ise eylül ayında Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı diğer bir veride de İngiltere ve Galler'de en çok verilen isimlerde ilk 10'a girmişti.

PARTNERÇorum... 1800 yıllık havuz ve verandaÇorum... 1800 yıllık havuz ve veranda
ABD ile yeni kriz kapıda! Terör örgütü hendek kazıyorABD ile yeni kriz kapıda! Terör örgütü hendek kazıyor
'Öz çekim' 6 yılda 259 can aldı'Öz çekim' 6 yılda 259 can aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Belçika Muhammed yeni doğan bebek isim

En Çok Okunan Haberler

Sapık adam yakayı ele verdi! Genç kız arkasını dönünce...

Sapık adam yakayı ele verdi! Genç kız arkasını dönünce...

Polis kadının kalçasını gizlice çekerken böyle yakalandı!

Polis kadının kalçasını gizlice çekerken böyle yakalandı!

50 ilin kaderini değiştirecek Karadeniz-Akdeniz Otoyol Projesi’nde sona yaklaşıldı

50 ilin kaderini değiştirecek Karadeniz-Akdeniz Otoyol Projesi’nde sona yaklaşıldı

Yıldız Tilbe'nin torunlarına bakın! Seyran ve Samira büyüdü

Yıldız Tilbe'nin torunlarına bakın! Seyran ve Samira büyüdü

CHP'den öyle bir isim konuşuluyor ki! 'Aday gösterilirse AK Parti yüzde 70'le kazanır'

CHP'den öyle bir isim konuşuluyor ki! 'Aday gösterilirse AK Parti yüzde 70'le kazanır'

Meral Akşener'in evinin önünde gergin dakikalar! MHP lehine slogan attılar

Meral Akşener'in evinin önünde gergin dakikalar! MHP lehine slogan attılar

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ay şaşırmadım yabancı çocuk istemiyor köpek bakıyor, müslümanlar çoğalıyor
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Moskova yakınlarında yere çakıldı!

Moskova yakınlarında yere çakıldı!

Moskova yakınlarında yere çakıldı!

Moskova yakınlarında yere çakıldı!

ABD ile yeni kriz kapıda! Terör örgütü hendek kazıyor

ABD ile yeni kriz kapıda! Terör örgütü hendek kazıyor

'Öz çekim' 6 yılda 259 can aldı

'Öz çekim' 6 yılda 259 can aldı

'En Büyük Savaş' şiddetini artırdı!

'En Büyük Savaş' şiddetini artırdı!

ABD tehdit etti! Hindistan-Rusya anlaşmayı imzaladı

ABD tehdit etti! Hindistan-Rusya anlaşmayı imzaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.