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Belçika’da kediye sahibinden koronavirüs bulaştı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.03.2020 16:46 | Son Güncelleme

Belçika’da bir kediye sahibinden koronavirüs (Covid-19) bulaştı. Virolog Steven Van Gucht, kedinin, sahibinin ardından koronavirüs semptomlarını göstermeye başladığı ama iyileşme sürecinde olduğunu ifade etti.

Belçika’da kediye sahibinden koronavirüs bulaştı

Belçika’nın Valon Bölgesi’nde bir kediye koronavirüs teşhisi konuldu.

Virüsün kediye sahibinden bulaştığı ifade edildi. Virolog Steven Van Gucht, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sahibi semptomlar göstermeye başladıktan bir hafta sonra, kedi de semptomlar gösterdi. Semptomlar, ishal, kusma ve nefes alma zorluklarıydı. Araştırmacılar, virüsü kedinin dışkısında buldular" dedi.

Van Gucht, hayvandan insana virüs bulaşması gibi bir durumun olmadığını hatırlatarak, "Bunun yaygın olduğuna dair hiçbir belirti yok. Bunun hayvandan insana değil, insandan hayvana geçiş olduğunu belirtmek gerekiyor. Virüs normal olarak hayvandan insana geçmez" ifadelerini kullandı.

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