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  4. Belçika’da kiliseye olan ilgi azaldı! Binlerce kişi kaydını sildirdi

Belçika’da kiliseye olan ilgi azaldı! Binlerce kişi kaydını sildirdi

05.12.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katolik Kilisesi tarafından yayınlanan 2021 raporuna göre, Belçika’da 5 bin 200 kişi kiliseden kaydını sildirdi.

Belçika’da kiliseye olan ilgi azaldı! Binlerce kişi kaydını sildirdi

Belçika’da kiliseden ayrılma talepleri yükseldi. Ülkede 2021 yılında “kiliseden kayıt sildirme talebi” bir önceki yıla göre 4 kat arttı. Katolik Kilisesi tarafından yayınlanan 2021 yılına ait rapora göre, Belçika’da 5 bin 200 kişi vaftiz olarak kayıtlarına dahil olduğu kiliseden kaydını sildirdi. Belçika’da 2020 yılında bin 261 kişi kiliseden kaydını sildirmişti.

Salgın öncesi 2019 yılında 42 bin kişinin vaftiz edildiği Belçika’da, 2020'de yasaklar nedeniyle kiliseler kapatıldı ve vaftizler durduruldu. Salgın tedbirlerinin hafifletilmesi ile 2021’de ise toplam 36 bin 834 vaftiz gerçekleştirildi. Salgın sonrası artması beklenen vaftiz oranları da beklentinin altında kalırken, kilisede yapılan düğün sayısında da önceki yıllara oranla ciddi azalma kaydedildi.

BELÇİKA'DA KİLİSEYE OLAN İLGİ AZALDI

Hıristiyan kimliği ile anılan ancak kiliselerin giderek boş kaldığı Belçika’da son yıllarda yaşanan skandallar Katolik Kilisesi'nin kan kaybetmesine neden oldu. Belçika’da ibadete gidenlerin sayısının azalması nedeniyle geçen yıl 35 kilise kapılarını kapatmak zorunda kalırken, bazıları kütüphane ya da konser salonu olarak hizmet veriyor. (İHA)

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Belçika kilise

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