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Belçika'da öğrencisini yere fırlatan öğretmene tepki! Ülkeyi ayağa kaldıran görüntüler

27.01.2022 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika'da bir okulda yaşanan ve sosyal ağlarda paylaşılan bir videoda bir öğretmenin öğrenciyi darp ettiği görüntüler tepki topladı. Öğretmenin öğrencisini havaya kaldırıp yere fırlattığı görüntüler ülkede infiale yol açtı.

Belçika’nın Anvers kentinde bulunan l’Institut Pie X adlı okulda çekilen görüntüler ülke gündemine oturdu. Kavga eden öğrencileri ayırmak ve kavgaya son vermek için müdahale eden bir öğretmenin bir öğrenciyi havaya kaldırıp yere fırlattığı görülen bir video ülkede büyük yankı uyandırdı.

ÖĞRENCİSİNİ HAVAYA KALDIRIP YERE ATTI

Görüntülerde başka bir öğrenciye tekme atan ve okulda sık sık benzer davranışlarıyla sorun çıkaran bir öğrenciye gözetmen öğretmen tarafından şiddetli bir şekilde müdahale ettiği yer alıyor. Ögretmen ani bir şekilde havaya kaldırdığı öğrenciyi hızlı bir şekilde yere fırlatıyor.

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TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte tepkilerin çığ gibi büyüdüğü okulun yönetimi ailelere bir mektup göndererek ''İlgili kişilerle konu detaylıca görüşülecek. Lütfen bu görüntüleri paylaşmayın ve kaldırın'' ifadeleri kullanıldı.

Genel olarak çok sakin ve yardımcı ruhlu bir öğretmen olduğu söylenen gözetmenin neden böyle bir davranış sergilediğine dair bir bilgi bulunmazken söz konusu öğrencinin daha önce de benzer sorunlar çıkardığı bildirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Belçika
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