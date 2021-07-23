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Belçika'da sel felaketi! Ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi

23.07.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika'yı vuran şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükselirken, kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Belçika'da sel felaketi! Ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi

Belçika'da geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu artıyor. Ülkede kurtarma ve yardım operasyonlarını koordine eden Kriz Merkezi tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiği bildirildi. Önceki günlerde 473 kişiye ulaşılamadığı belirtilirken, şu anda kayıp sayısının 6 olduğu aktarıldı.
Kayıp 6 kişiye dair şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmazken, arama çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edildi.

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Açıklamada, "Bazı insanlar için olası bir yaşam belirtisi var, ancak diğerleri için maalesef ölümler arasında yer alma ihtimalleri çok güçlü" denildi.

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Ülkedeki şiddetli yağışlar özellikle Liege, Verviers, Valon Brabant, Namur, Limburg'da etkili olmuştu.

Kaynak: İHA

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sel Belçika
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