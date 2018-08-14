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Belçika'da Türk esnaftan çok konuşulacak kampanya! Lokantasında Türk Lirası'nı Euro ile eşitledi!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.08.2018 19:01 | Son Güncelleme

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir lokanta işleten Seyfettin Erdem başlattığı kampanya ile Türk lirası ile satış yapıyor.

Türk asıllı Belçika vatandaşı Seyfettin Erdem, Türkiye'nin yanında olduğunu gösterebilmek adına işlettiği lokantada Türk lirası ile satış yapıyor.

DESTEK İÇİN KAMPANYA BAŞLATTI

Başkent Brüksel'deki Josaphat caddesinde lokanta işleten Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk lirasına destek vermek amacıyla lokantasında kampanya başlattığını anlattı.

DÜKKANINDA 1 EURO, 1 TL DEĞERİNDE

Erdem, "Ülkemin yanında olduğumu gösterebilmek ve insanlara ilham olabilmek için böyle bir uygulama başlattım. Bu dükkanda 1 avro 1 TL değerindedir. Mesela iskenderi 12 avroya satıyorum ancak Türkiye'de dövizin ateşi düşene kadar 12 TL'ye satacağım." diye konuştu.

"MADEM EKONOMİK SAVAŞ VAR, BEN DE EKONOMİK OLARAK SAVAŞIYORUM"

Türkiye'ye yönelik ekonomik girişimlere ilişkin Erdem, "Şu anda vatanıma gidip silahla savaşma durumum yok çünkü ekonomik bir savaş söz konusu. Ekonomik savaşta bir Türk askeri olarak ne yapabilirsem şu anda onu yapıyorum. Madem ekonomik savaş var ben de ekonomik olarak savaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Belçika'da Türkler tarafından takdir edildiğini aktaran Erdem, diğer vatandaşlara da benzer uygulamalara başlamaları çağrısında bulundu. (AA)

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Belçika Brüksel Seyfettin Erdem Türk Lirası Euro dolar

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Memleketi bırak git. Sonra yok destek yok köstek. biz burda patanaja devam
gurbetçi kardeşlerimize atıp tutuyordunuz-hakaret ediyordunuz. vatan hainisiniz vatan. şu adamın onda biri kadar haysiyet yok o hakaret edenlerde...
12 euroya iskender satıyor adam paraya bak türkiyeye gel tatile zenginsin sonra :) 90 tl ye denk geliyor adam 1 porsiyon satıp türkiyede 5 porsiyon yiyebilir :D
gördüğüm en mantıklı eylem. zaten orta çağda yaşamıyoruz. günümüzde en büyük silah para. böyle bi ortamda ha dövize yatırım yapmışsın, ha devlete kurşun sıkmışsın. bi farkı yok.
yani 1.80 euro bozdursak isyerinden iskender yiyebilecegiz ha.
belliki terzisin kendi gedigini kapatamadin tabiii
kafaya bak almanlara kıyak yapıyor))madem bişey yapacaksın aynı paraya sat aradaki 8 tl farkı yolla ülkenin hazinesine de bir işe yarasın..
Türkiye ye gelde burada yap erkeklik bakalım vergini stopajını kdv ni ödeyebiliyormusun Belçika fa Türkiye ☪ Cumhuriyeti ne vergi veriyormusun orada ne işin var niye burda dönerci olmadın orda yabancı olmayı burda Türk olmaya tercih et ondan sonra destek ıhhh destek anca köstek olur senden
Et kac para belcikada ucuz tabi yapar gel tr de yap 12 tl ye iskender sat 3 ayda ya.. yersn
Müthiş zeka var Yine sat 12 euro ya Yaptığın ciroyla git TL al daha karlı ve daha mantıklı ;)
mademki yargı bağımsız deniyor o zaman papaz olayında iş yargıda nasıl olurda serbest bırakılması için yargıya baskı yapılmasını istenebilir ve buna sessiz kalınabilir hani yargının bağımsızlığı nerede bahsettikleri yargı bağımsızlığı ha gözlemci göndermek istiyoruz derler anlarım ama evine yollayın demek yargınıza söyleyin bıraksın demek değilmidir
çok değil 3 gün sonra göreceğim seni
Aldığı dövizi 2 TL den alırım ne kadar varsa. Ama kimse gidip tek dövizle almazki bu reklamcı arkadaştan.bizde şans yok
ordan erkeklik yapma vatan seversen bırak orayıda gel burda ticaret yapta bi göreyim seni hertürlü sosyal haklarınız var işsizlik maaşıyla orda hayatını idam eden insanlar var gel burayada kazancının %50 ine devlet vergi adı altında ortak olsunda bi göreyim bensenin erkekliğini efendi vatan sever bi kere kendi vatanında yaşar başka bi ülkede deil
Dayı ne işi var orada 12 euro iskender demek şuan 90 lira yapıyor. 5 yıl çalış gel burada muazzam bir yer aç ülkeyi kalkındır. Tabi insanların hayatına karışılmaz farkındalık yaratıyorsun eyvallah sağol varol
okdr bilmişler yazmışta Ha siz ler ne yaptınız da adamı burda yargiliyor sorusturuyorsunuz sizler neler yaptınız klavye delikanlari takdir etmek gerekirken sizler anca bir insan bişey yapsın ezin bizlerin yaptığı şeyde bu kendi vatandaşın niye ezmeye çalışıyorsun ki yazarsın buraya keşke söyle yaptirsaydin daha verimli olur diye yaz adam orda çalışıyor da yabancı milletleri tl ye yönlendirmeye çalışıyor olamazmi adamın durumunu nerden biliyorsunuz bilip bilmeden konuşup yorum yapmayın
AB ülkelerine yerleşip erkeklik yapmayın lan, Henüz bir hafta önce tanesi 7 dolardan pazarlığını yaptığım 340 adet elmas ucu alımında haftalık kur farkı zararım 3,500lira,
o zaman bana 100 bin euro gönder sanana 150 bin tl vereyim
adamsın helal sana
DAMADI ALIP HEMEN BUNU MALİYE BAKANI YAPIN.
12*7.5£= 90tl. Bunlar o paraları toplayıp türkiyede bozdurup zengin oluyorlar. İşte yurt dışında yaşayıp ülkemin geleceği için oy atan fırsatçı kesimler dökülmeye başladı. O kadar vatan evladıysan neden ülkende bu işi yapmıyorsun? Oradaki imkanlar gibi zenginleşemediğinden değil mi vatan sever.
Nazim hikmet diyor ya :sen yanmazsan,ben yanmazsam nasil cikar karanliklar aydinliga diye bizim insanimizin en sevdigim ozelligi mayasinin saglam olmasi helal olsun guzel insan.
sen yine 12 euro ya sat donerini 1 euro kendine ayır 11 euro yu Türkiyeye yolla
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