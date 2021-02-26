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Belçika'da üçüncü dalga endişesiyle Kovid-19 tedbirleri gevşetilmedi

26.02.2021 22:45 | Son Güncelleme:
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Belçika'da üçüncü dalga endişesiyle Kovid-19 tedbirleri gevşetilmedi

Belçika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aylardır süren tedbirlerin, hastaneye yatırılan hastaların sayısındaki artış ve üçüncü dalga kaygısıyla devam etmesi kararlaştırıldı.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, salgın tedbirlerinin görüşüldüğü İstişare Komitesi toplantısından sonra basına açıklama yaptı.

"MÜMKÜN DEĞİL"

Yaklaşık 3 aydır yeni vakaların stabil seyretmesine karşın son günlerde hem vakalarda hem de hastaneye yatırılanların sayısında yükseliş görüldüğünü söyleyen De Croo, "Bu durum bizi özellikle dikkatli olmaya zorluyor. Bu sayılarla gevşeme mümkün değil." dedi.

Nüfusa göre en fazla ölüm oranının görüldüğü ülkelerden biri olan 11,4 milyon nüfuslu Belçika'da bugüne kadar 22 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Ekim ayındaki ikinci dalgadan sonra hükümet bir dizi sıkı tedbir almıştı. Bu sayede ekim sonunda 15 bini aşan günlük yeni vaka sayısı son 3 aydır 2 bin civarında seyrediyordu.

Sayıların stabil seyretmesi nedeniyle son haftalarda tedbirlerin gevşetilmesi beklentisi artmıştı. Ancak son birkaç gündür yeni vaka sayıları artıyor. Son olarak günlük vaka sayısı 2 bin 300'e çıktı. Hastaneye yatırılanların sayısı da günlük ortalama olan 125'ten 200'e yükseldi.
Belçika'da salgın önlemleri kapsamında restoran, kafe ve barlar kapalı tutuluyor, gece sokağa çıkma kısıtlaması ve uygun işlerde evden çalışma zorunluluğu gibi uygulamalar devam ediyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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