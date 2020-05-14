Belçika'da ülkenin tek çıplaklar plajı 1 yıl boyunca kapalı kalacak

Bredene Belediye başkanı Steve Vandenberghe, çıplaklar plajını önümüzdeki yıl yeniden hizmete sokmayı planladıklarını ifade ederek bölgenin "normal ziyaretçilere" açık olacağını duyurdu.

Vandenberghe, "Bu kararı almak kolay olmadı. Yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan çıplaklar plajına yönelik önlem almak durumundayız. Virüsün yayılma nedeni olmak istemiyoruz. Plaj alanının sınırlı olması nedeniyle mesafe zorunluluğuna uymak oldukça zor." dedi.

Belçika'da bu yaz genel anlamda plajlara ulaşımın sınırlı ölçüde mümkün olacağı belirtildi.



