İnanılmaz! O duvarlar insan kemiğinden örülmüş

Kilise mezarlığını temizlerken iskeletleri alıp atamazsınız. Dindarların bedenin dirileceğine yönelik inancını düşünürsek kemiklerin en önemli kısım olduğu düşünülebilir. Bu yüzden kimi zaman şehir mezarlıklarının dış duvarlarına taş evler inşa edilirdi. İçine kafataslarının ve uzun kemiklerin konduğu bu evlere de kemiklik veya kemik evi denir.

De Gryse şöyle dedi:

De Gryse, “Şimdilik duvarın inşa edildiği dönem için 17. ve 18. yüzyılları belirledik ama hala yapılması gereken çok araştırma var" dedi.

Proje lideri Janiek De Gryse kemiklerin kaldırılacağını ve turistik alan haline getirilmeyeceğini söyledi.

Brussels Times'a göre duvarların büyük kısmı yetişkin insanlara ait uyluk ve incik kemiği yığınlarından inşa edilmiş, duvarlar arasındaki boşluklarıysa parçalanmış kafatasları dolduruyor.

Arkeoloji ekibi Ruben Willaert'in haber bülteninde duvarlarda sadece uyluk ve incik kemikleriyle kafataslarının bulunduğu çünkü mezarlığı temizlemekle görevlendirilenlerin muhtemelen çok "aceleci davranıp" daha küçük kemikleri topladığı dile getirildi.

Mezarları temizlerken insanlar genelde acele eder ve omurga, kaburga, el ve ayak kemikleri gibi küçük veya kırılgan kemikleri toplamak için uğraşmaz. Bu yüzden bir dizi kafatası ve uzun kemik ortaya çıktı.

Bültende yapıdaki kemiklerden hiçbirinin çocuk veya gençlere ait olmadığından çünkü çocuk kemiklerinin "küçük ve kırılgan" olduğundan bahsedildi. Bültende ilaveten "çocuk mezarlarına genelde yetişkin mezarlarına kıyasla daha az ilgi ve özen gösterildiği" de yazılı.

Dünyanın en ünlü kemikliklerinden biri olan Paris Yeraltı Mezarları'nın koridorlar ağında 6 milyondan fazla insanın kalıntısı var.

Birleşik Krallık'taysa Kent'e bağlı Hythe'teki St. Leonard Kilisesi yaklaşık 4 bin kişinin kalıntılarını barındıran bir bodrum kemikliğine ev sahipliği yapıyor. Bu kemiklik ülkenin en büyük ve en iyi korunmuş insan kemiği ve kafatası koleksiyonlarından biri kabul ediliyor.

Kiliseye göre kalıntılardan bazıları kilise mezarlığına gömülmüş Hythe sakinlerine ait. Diğerleriyse muhtemelen civardaki 4 mezarlığa gömülmüş kişilere ait.



