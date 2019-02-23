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Belçika, El Kaide üyesi El Aroud’un siyasi sığınma talebini reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 23:49 | Son Güncelleme

Belçika vatandaşlığını kaybeden El Kaide üyesi Malika El Aroud’un siyasi sığınma talebi reddedildi.Geçtiğimiz yıl Belçika vatandaşlığını kaybeden Fas kökenli ’Kara Dul’ lakaplı El Kaide üyesi terörist Malika El Aroud, sığınma talebinde bulunarak sınır dışı edilmesini engellemeye çalışıyordu.

Belçika vatandaşlığını kaybeden El Kaide üyesi Malika El Aroud’un siyasi sığınma talebi reddedildi.
Geçtiğimiz yıl Belçika vatandaşlığını kaybeden Fas kökenli ’Kara Dul’ lakaplı El Kaide üyesi terörist Malika El Aroud, sığınma talebinde bulunarak sınır dışı edilmesini engellemeye çalışıyordu. El Aroud, Fas’a iade edildiğinde “insanlık dışı ve onur kırıcı muamele göreceğini” iddia edip mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme, Fas’ta işkence ya da insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele riski olmadığı kararına vardı.
Belçika Yabancılar Uyuşmazlıkları Konseyi (RVV) tarafından yapılan açıklamada, El Aroud’un iade edilene kadar, kapalı merkezde gözetim altında tutulacağını duyurdu.

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