HABER
  4. Belçika erken seçime gidebilir

Belçika erken seçime gidebilir

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.01.2020 13:59 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz 26 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerden bu yana yeni Federal hükümetin kurulamadığı Belçika’da erken seçim, seçenekler arasında sayılmaya başlandı.

Geçtiğimiz 26 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerden bu yana yeni Federal hükümetin kurulamadığı Belçika’da erken seçim, seçenekler arasında sayılmaya başlandı. Hafta başında ülkenin güçlü kanadı Flaman kesimi iş çevrelerinden siyasilere ‘ya hükümet kurun ya erken seçim yapın’ çağrısı geldi.
Avrupa Birliği Konseyi Daimi Başkanlığı görevine 1 Aralık’ta başlamasına kadar Belçika’da Başbakanlık yapan Charles Michel’den sonra ülkede yeni bir hükümet kurulamadı. Flamanca ve Fransızca konuşanlar olarak iki ayrı siyasi kulvara sahip olan Belçika’da anayasa gereği Federal hükümetin, her iki tarafın da temsil edildiği bir yapıda olması gerekiyor.
2014 seçimlerinden sonra Flaman kesiminde en çok oyu alan Milliyetçi Flaman partisi N-VA ile Fransızca konuşan kesimden Liberal Parti MR ortak bir hükümet kurmuş ve 5 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti. Bu hükümetin kurulmasında da etkin rol oynayan Flaman iş çevreleri ülkede uzayan hükümet müzakerelerinden rahatsız olduğunu gösterdi. Flaman basınına verilen demeçlerde ülkenin acilen bir Federal hükümete ihtiyacı olduğu belirtilirken, partilerin ‘küçük politik oyunlardan çıkması’ ve Federal bir hükümet kurulması istendi.
Kraliyet sisteminin yanında parlamento ve hükümetle yönetilen Belçika’da en son, Fransızca bölgesi partilerinden Sosyalist Parti (PS) Başkanı Paul Magnette’e Belçika Kralı tarafından hükümeti kurma görevi verilmiş ancak Magnette görevi yerine getiremeyince Kral’dan azlini talep etmişti.
Halihazırda Flaman Hristiyan Demokrat Parti C-DV ve Frankofon Liberal Parti MR’in genel başkanları Joachim Coens (CD&V) ve Georges-Louis Bouchez (MR), hükümeti kurma göreviyle taraflar arasında yoklama müzakereleri yürütüyor. Bu haftanın son iş gününe kadar sonuç raporunu krala sunması beklenen ikilinin çalışmaları sonunda ya Federal hükümet kurma süreci doğacak ya da ülkenin erken seçime gitmesi gündeme gelecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu alkışı hak ediyorKenan Doğulu alkışı hak ediyor
Araç alım satımında ‘Güvenli Satış Sistemi’ geliyorAraç alım satımında ‘Güvenli Satış Sistemi’ geliyor
(Özel) Menderes iki kez asılmış(Özel) Menderes iki kez asılmış

En Çok Okunan Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Patates ve kuru soğanla ilgili flaş karar

Patates ve kuru soğanla ilgili flaş karar

Silah zoruyla bildiri okumuştu! Ekrana döndü

Silah zoruyla bildiri okumuştu! Ekrana döndü

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Diğer Haberler
Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

İYİ Parti Sibel Ünli'nin intiharının ardından 'acil eylem planı' hazırladı

Sibel Ünli'nin intiharının ardından İYİ Parti'den hükümete çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden suçlamıştı! Ali Babacan'dan cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Çelik'ten Kanal İstanbul açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'in yeni binasının açılışında açıklamalar

Erdoğan'dan MİT'in yeni binasının açılışında açıklamalar

İmamoğlu: Erdoğan ile cuma namazında karşılaştık, talebimi ilettim

'Erdoğan ile karşılaştık, talebimi ilettim'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.