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Belçika eylül itibarıyla Kovid-19 tedbirlerini daha da gevşetiyor

21.08.2021 03:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nüfusunun üçte ikisini aşılayan Belçika, başkent Brüksel dışındaki bölgelerde restoran ve kafeler için geçerli tüm yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini kaldırma kararı aldı.

Belçika eylül itibarıyla Kovid-19 tedbirlerini daha da gevşetiyor

Başbakan Alexander de Croo, düzenlediği basın toplantısında "Ülkemizde diğer Avrupa ülkelerine olduğu gibi nispeten yavaş olsa da vakalarda artış görüyoruz." dedi.

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"OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİREN AŞILAMA"

Croo, bunun yaz tatili ve okulların açılacak olması nedeniyle beklenen bir durum olduğunu belirterek, ölüm sayılarında artış yaşanmadığına dikkati çekti. Bunun nedeninin "oyunun kurallarını değiştiren aşılama" olduğunu vurgulayan Croo, ülkesinin aşılama konusunda lider ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti.

1 Eylül itibarıyla Brüksel haricindeki bölgelerde hizmet veren restoran ve kafelerde saat, masa ve kişi sayısına ilişkin tüm kısıtlamalar kaldırılmış olacak.

Düğünler ile 200 kişilik kapalı, 400 kişilik açık mekanlardaki toplanmalara izin verilecek. 1 Ekim itibarıyla bu rakam 500 ve 750’ye çıkarılacak.

Şirketlere evden çalışmaya ilişkin verilen tavsiye geri çekilecek ancak bunu halen ihtimal dahilinde tutmaları tavsiye edilecek.

Daha büyük etkinliklerde halk, aşılarının tam olduğunu, 48 saat içinde PCR testi yaptırarak negatif sonuç elde ettiklerini ya da yakın zamanda hastalığı atlattıklarını kanıtlayan “bileti” (Covid Safe Ticket) göstererek katılabilecek. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Belçika koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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