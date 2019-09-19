Belçika’ya ait bir F-16 Fransa’nın kuzey batısında düştü. Fırlatma koltuğunu kullanarak atlayan pilotlardan biri paraşütüyle elektrik tellerinde asılı kaldı.
Belçika Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Fransa’daki deniz üssüne doğru uçan Belçika F-16’sı Fransa’da düştü. Uçakta bulunan pilotlar fırlatma koltuğunu kullanarak kurtuldu. Pilotlardan biri güvenli bir şekilde kurtulurken, diğer pilot paraşütüyle elektrik tellerine takılı kaldı. Pluvigner yakınlarında meydana gelen olayda, bir evin zarar gördüğü öğrenildi.
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