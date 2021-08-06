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Belçika Federal Polisi: ACM Havacılık'a ait uçaktaki kokainin hangi ülkeye gittiğini bilmiyoruz

06.08.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika Federal Polisi, Brezilya'nın Fortaleza kentinde Türk havacılık şirketi ACM Havacılık'a ait özel uçakta yakalan 1,3 ton kokainin, ülke tarihinde özel jetle yapılmış ilk uyuşturucu kaçakçılığı olduğunu açıkladı. Polise göre yanıtı aranan asıl soru, özel jette yakalanan uyuşturucuların Belçika'ya mı yoksa başka bir ülkeye mi gittiği. Yusuf Özkan'ın haberi.

Belçika Federal Polisi: ACM Havacılık'a ait uçaktaki kokainin hangi ülkeye gittiğini bilmiyoruz

Belçika Federal Polisi, Brezilya'nın Fortaleza kentinde Türk havacılık şirketi ACM Havacılık'a ait özel uçakta yakalan 1,3 ton kokainin, ülke tarihinde özel jetle yapılmış ilk uyuşturucu kaçakçılığı olduğunu açıkladı. Polise göre yanıtı aranan asıl soru, özel jette yakalanan uyuşturucuların Belçika'ya mı yoksa başka bir ülkeye mi gittiği.

Brezilya polisinin 4 Ağustos'ta yaptığı operasyonda, bir İspanya vatandaşı tarafından kiralanan ACM Havacılık'a bağlı TC-GVA adlı özel jette bin 304 kilo kokain yakalandığı açıklanmıştı.

Brezilya makamları, Pazartesi akşamı İspanya'nın Malaga kentinden Brezilya'daki Pinto Martins-Fortaleza Uluslararası havaalanına uçan özel jetin, varış noktasının Belçika'nın başkenti Brüksel olduğunu doğruladı.

Belçika medyasına göre, Türk havacılık şirketinden özel jeti kiralayan İspanya vatandaşı, aynı zamanda Belçika pasaportuna da sahip. Liege kentinde yaşayan zanlının geçmişte Liege'de iflas eden bir şirketle bağlantısı vardı. Ancak uyuşturucu konusunda herhangi bir sabıka kaydı bulunmuyor.

Belçika polisi, 1,3 ton kokainin 50'lik paketler halinde 24 valize yerleştirildiğini açıkladı.

https://twitter.com/alikdk/status/1422938861882183690?s=20

'Limanlardaki yoğun operasyonlar nedeniyle farkı yöntemler arıyorlar'

Suç örgütlerinin, uyuşturucu kaçakçılığı konusunda yaratıcı olduklarını belirten Belçika Polisi Organize Suçlar Müdürlüğü'nden Marc Vancoillie, Anvers (Antwerp) ve Rotterdam limanlarında son dönemlerde gerçekleşen yoğun operasyonlar nedeniyle, örgütlerin farklı yöntemler aradıklarına işaret etti.

Bu nedenle, özel jetle kaçakçılık olasılığını da hesaba kattıklarını söyleyen Vancoillie, "Özel jetlerin, Güney Amerika'daki kokain üretilen ülkelerden transit ülkelere kaçakçılık yapmak için kullanıldığını ve bu uyuşturucuların da bir gemiyle Avrupa'ya gönderildiğini biliyoruz. Asıl soru, özel jetteki uyuşturucuların Belçika'ya mı yoksa başka bir yere mi gittiğidir" diye konuştu.

Brüksel Havaalanı ve Anvers'ten sorumlu savcılık da, özel jetlerle ilgili hiçbir uyuşturucu kaçakçılığı dosyasının bulunmadığını bildirdi.

Brezilya polisi, bir İspanyol tarafından kiralanan Türk şirkete ait uçakta bir ton kokain ele geçirdi

Brezilya'da uyuşturucuyla yakalanan özel uçağın bağlı olduğu ACM Havacılık'tan yapılan açıklamada, uçağı kiralayan İspanya vatandaşı ile ilgileri bulunmadığı belirtilmişti.

Şirket açıklamasında, "Söz konusu müşteri ve şahsi eşyalarının şirketimiz ve uçuş ekibimiz ile hiçbir ilgisi olmadığı ve yolcu eşyalarının kontrol sorumluluğunun tamamen havalimanı otoritesinde olduğu ve hukuki sürecin tamamlanmasına müteakip uçuş ekibimiz ve uçağımız en kısa sürede Türkiye'ye gelecektir" denmişti.

ACM Havayolları yetkililerine göre, gözaltına alınan mürettebattan üçü serbest bırakıldı ancak sorumlu kaptan pilotun sorgusu devam ediyor.

ACM Havacılık'a ait TC-GVA adlı uçak, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde alınmış ve TC-ATA adıyla uzun süre başbakanlık hizmetinde kullanılmıştı.

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