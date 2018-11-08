Belçika Filistin misyonunun statüsünü yükseltti

BRÜKSEL (AA) - Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, Filistin'in ülkesindeki misyonunun statüsünün yükseltildiğini açıkladı.
Brüksel'de temaslarda bulunan Filistin Dışişleri ve Yurt Dışında Yaşayan Filistinliler Bakanı Riyad el-Malki'yle görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Reynders, "Kalkınma iş birliği ve diplomatların eğitimi konusunda yeni öncelikler belirlendi. Brüksel'deki Filistin misyonunun statüsü yükseltildi." ifadesini kullandı.
Reynders, görüşmede iki devletli barış çözümünün de görüşüldüğünü, bu çerçevede Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler'in (BM) oynayabileceği rolün de ele alındığını aktardı.
Diğer yandan Filistin medyasına konuşan Filistin misyonunun temsilcisi Abdul Rahim el-Farra, "Belçika'nın Filistin misyonunun diplomatik statüsünü yükseltme kararı, Filistin temsilcisini ülkedeki diğer büyükelçilerle aynı konuma taşımıştır." açıklamasında bulundu.
MHP'nin İstanbul adayı kim olacak? Ali Müfit Gürtuna ve Taha Akyol sürprizi
Kanınız donacak! 'Başka yaşlı kadın bulamadım' deyip önce annesine, sonra da...
Erkek arkadaşını kara büyü ayini sırasında kurban etti!
Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü
İYİ Parti'de deprem! Ahat Andican'dan istifa kararı
KPSS 2018 Ortaöğretim sonuçları açıklandı (ÖSYM-KPSS sonuç sayfası)
Shipton Ana'nın tüyler ürperten kehanetleri
Sular çekilince kayıp köy ortaya çıktı!
Erkek sevgilisi olduğu ortaya çıkmıştı! O işçiden kötü haber
Sosyal medyada tütün ürünleri kullanan ve paylaşanlara ceza gelecek
Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek
Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...
Google'da büyük tuzak!
Bakan Ziya Selçuk'tan dikkat çeken tespit: Okullar arasında eğitim eşitsizliği var
Okuyucu Yorumları 0 yorum