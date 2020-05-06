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Belçika futbol maçlarını 31 Temmuz'a kadar yasakladı, 1. Lig fiilen sona erdi

06.05.2020 17:20 | Son Güncelleme

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, ülkedeki tüm futbol maçlarının 31 Temmuz'a kadar yasaklanmasını kararlaştırdı. Bu karar, Belçika 1. Futbol Ligi (Jupiler Pro Leauge) 2019 - 2020 sezonunun fiilen sona erdiği anlamına geliyor.

Belçika futbol maçlarını 31 Temmuz'a kadar yasakladı, 1. Lig fiilen sona erdi

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, ülkedeki tüm futbol maçlarının 31 Temmuz'a kadar yasaklanmasını kararlaştırdı. Bu karar, Belçika 1. Futbol Ligi (Jupiler Pro Leauge) 2019 - 2020 sezonunun fiilen sona erdiği anlamına geliyor.

Belçika Futbol Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle ligin sona erdirilmesini ve en yakın rakibi Ghent'in 15 puan önünde liderliğini sürdüren Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesini kararlaştırmıştı,

Ancak Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), lig tamamlanmadan mevcut sıralamayla Avrupa kupalarına temsilci göndermenin sakıncalı olacağını savunarak, 3 Ağustos'a kadar sezonun tamamlanmasını istemişti.

Belçikalı yetkililere göre, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin kararı doğrultusunda 31 Temmuz'da başlayacak ligin, 3 Ağustos'a kadar tamamlanması mümkün değil. Bu nedenle, 2020-2021 futbol ligi takviminin aksamaması için, mart ayında alınan karar geçerli olacak.

Jupiler Pro Leauge Yönetim Kurulu'nun, 15 Mayıs'ta yapılacak genel kurul toplantısında, ligin şu anki sıralamayla bitirilmesi ve Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesinin onaylaması bekleniyor.

Ulusal Güvenlik Konseyi üyesi ve Flaman bölgesi Başbakanı Jan Jambon, futbol maçalarının 31 Temmuz'a kadar yasaklanmasıyla ilgili olarak, "Futbol bir temas oyunudur ve sosyal mesafe kuralıyla futbol oynayamazsınız. 1,5 metre mesafeden futbol oynanmaz" dedi.

31 Temmuz'da maçlar başlıyor

Jambon, Sporza kanalına, bu kararın, 31 Temmuz'dan itibaren futbol maçlarının başlayacağı anlamına gelmediğini de söyledi.

Belçika futbolunun 31 Temmuz'dan sonra nasıl bir takvim izleyeceği ise henüz net değil. Bilim Kurulu, bu konuda tavsiye kararı almadan önce takımların ve bölgelerin tavsiyelerini dinleyecek.

Club Brugge ve Anvers takımları arasında 2 Ağustos'ta yapılması planlanan Belçika Kupası finalininin yasak kapsamında olmadığı için oynanabileceği belirtiliyor

Pro Leauge yönetimi, ulusal güvenlik konseyinin koronavirüs salgını nedeniyle aldığı kararı saygıyla karşıladıklarını açıkladı.

Futbol yayın haklarını elinde bulunduran Telenet ile Pro Leauge yönetiminin de mücbir sebeplerle oynanmayan maçların ücretinin geri ödenmesi konusunda yeni bir anlaşma yapması bekleniyor.

Koronavirüs

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