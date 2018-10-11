Belçika futbolundaki şike depremi

BRÜKSEL (AA) - Belçikalı savcılar geçen sezon şike yapıldığını açıkladı.

Belçika federal savcıları bugün düzenledikleri basın toplantısında, Belçika Ligi'nde geçen sezon oynanan bazı maçlarda şike yapıldığını ve KV Mechelen Kulübünün ligden düşmesinin önüne geçildiğini ifade etti.

Zanlılara ait ev ve iş yerlerinde arama yapıldığını belirten savcılar, yaklaşık 9 milyon dolar değerinde mücevher ve saat, ayrıca yaklaşık 4 milyon dolar nakit para bulunduğunu belirtti.

Belçika'da şike, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı operasyonu kapsamında dün 10 kulüp aranmış 2 hakem ve Club Brugge Teknik Direktörü Ivan Leko sorgulanmıştı. Bir menajer ise tutuklanmıştı.

