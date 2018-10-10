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Belçika futbolundaki yolsuzluk soruşturması yurt dışına uzandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 18:26 | Son Güncelleme

Belçika'da başlatılan futbol kulüpleri, menajer ve hakemlere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Fransa, Lüksemburg, Kıbrıs Rum Kesimi, Karadağ, Sırbistan ve Makedonya'da 13 ayrı ev ve iş yerine baskın yapıldı - Club Brugge Kulübü Başkanı Bart Verhaeghe: - "Club Brugge soruşturma konusunda tam bir işbirliği içerisinde olacak. Saklayacak hiçbir şeyimiz yok"

BRÜKSEL (AA) - Belçika polisinin, futbolcu transferleriyle ilgili başlattığı yolsuzluk soruşturması yurt dışına uzandı.

Belçika basınında yer alan habere göre, ülkenin önde gelen futbolcu menajerleri Dejan Veljkovic ve Mogi Bayat'ın gözaltına alınmasıyla başlayan operasyon genişletildi.

Soruşturma kapsamında, Belçika'nın yanı sıra Fransa, Lüksemburg, Kıbrıs Rum Kesimi, Karadağ, Sırbistan ve Makedonya'da 13 ayrı ev ve iş yerine baskın yapıldığı belirtildi. Zanlılara ait banka hesapları incelenirken, yolsuzluğa konu olan belgelere de el konulduğu aktarıldı.

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- Soruşturmanın kapsamı

Federal savcılık, futbol kulüpleriyle ilgili mali yolsuzluk ve kara para aklama iddialarını soruşturuyor.

Savcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı menajerler, inşaat sektörü aracılığıyla Belçika'daki transfer ücretleri ve komisyonlar üzerinden vergi kaçırıyor.

Yetkililerin soruşturduğu konular arasında Belçika ligindeki maçlara müdahale ve şike iddiaları da yer alıyor.

Club Brugge Başkanı Bart Verhaeghe yaptığı açıklamada, "Club Brugge soruşturma konusunda tam bir işbirliği içerisinde olacak. Saklayacak hiçbir şeyimiz yok." ifadelerini kullandı.

Belçika polisi, yolsuzluk soruşturmasının bir parçası olarak Türk takımlarının UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Standard Liege, Anderlecht ve Genk'in de aralarında bulunduğu kulüplere baskın düzenlemişti.

Eski Sporting Charleroi başkanı ve menajer Mogi Bayat ve menajer Dejan Veljkovic bu sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Ayrıca, Club Brugge Teknik Direktörü Ivan Leko ile hakemler Sebastien Delferiere ve Bart Vertenten'in de gözaltına alındıklarını bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Belçika futbol spor şike

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