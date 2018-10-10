Belçika futbolundaki yolsuzluk soruşturması yurt dışına uzandı

BRÜKSEL (AA) - Belçika polisinin, futbolcu transferleriyle ilgili başlattığı yolsuzluk soruşturması yurt dışına uzandı.

Belçika basınında yer alan habere göre, ülkenin önde gelen futbolcu menajerleri Dejan Veljkovic ve Mogi Bayat'ın gözaltına alınmasıyla başlayan operasyon genişletildi.

Soruşturma kapsamında, Belçika'nın yanı sıra Fransa, Lüksemburg, Kıbrıs Rum Kesimi, Karadağ, Sırbistan ve Makedonya'da 13 ayrı ev ve iş yerine baskın yapıldığı belirtildi. Zanlılara ait banka hesapları incelenirken, yolsuzluğa konu olan belgelere de el konulduğu aktarıldı.

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- Soruşturmanın kapsamı

Federal savcılık, futbol kulüpleriyle ilgili mali yolsuzluk ve kara para aklama iddialarını soruşturuyor.

Savcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı menajerler, inşaat sektörü aracılığıyla Belçika'daki transfer ücretleri ve komisyonlar üzerinden vergi kaçırıyor.

Yetkililerin soruşturduğu konular arasında Belçika ligindeki maçlara müdahale ve şike iddiaları da yer alıyor.

Club Brugge Başkanı Bart Verhaeghe yaptığı açıklamada, "Club Brugge soruşturma konusunda tam bir işbirliği içerisinde olacak. Saklayacak hiçbir şeyimiz yok." ifadelerini kullandı.