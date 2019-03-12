HABER

Belçika Hava Trafiği Kontrol Kurumu bu gece greve gidiyor

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 22:14 | Son Güncelleme

Belçika’da Hava Trafiği Kontrol Kurumu bu gece 10 saatlik greve gidecek.Belçika’da işçi sendikalarının aldığı karar üzerine Belçika’da Hava Trafiği Kontrol Kurumu greve gidecek.

Belçika’da Hava Trafiği Kontrol Kurumu bu gece 10 saatlik greve gidecek.
Belçika’da işçi sendikalarının aldığı karar üzerine Belçika’da Hava Trafiği Kontrol Kurumu greve gidecek. Hava trafik ajansı Skeyes yetkilileri ile bugün işçi sendikaları arasında yapılan görüşmede bir neticeye varılamayınca, hava trafiği kontrol kurumu grev kararı aldı. TSİ: 24.00’de başlayacak grev, çarşamba sabahı saat 10.00’da sona erecek. Kurumun greve dahil olması nedeniyle 10 saat uçuş gerçekleştirilmeyecek.
Sosyalist FGTB, Hristiyan CSC ve Liberal CGSLB sendikaları yaptıkları ortak açıklamada, taleplerinin karşılık bulmaması halinde grevin devam edeceğini belirtildi. Brüksel Havayolları şirketi, 27 uçuşu iptal etti. Hava trafik ajansı Skeyes, Hava Trafiği Kontrol Kurumu çalışanlarının dönüşümlü olarak her havaalanında işi bırakacağını ifade etti.
ACV Sendika Temsilcisi Kurt Callaerts, “8 Şubat’ta grev bildirisi sunduk, ancak greve gitmedik. Hava trafik ajansı Skeyes yetkilileri ile görüşme yaptık. Ancak görüşmelerimizde olumlu netice almadık. Bizi ciddiye almıyorlar. Bugün yapacak olduğumuz grev son bir uyarı niteliğinde olmakta. Gelecek hafta için yeni bir uzlaşma toplantısı planlanıyor. Sorunlarımızı ve önerilerimizi ciddiye alınmazsa, bizde ne gerekiyorsa onu uygulamakta kararlıyız. Şuanda geceleri grev yapmaktan başka bir çaremiz yok” dedi.

İdeal göğüs ölçüsü belli oldu! Bakın kaçmış İdeal göğüs ölçüsü belli oldu! Bakın kaçmış
Bursa'da 'hırsızlık' operasyonu: 150 bin TL değerinde eşya ele geçirildiBursa'da 'hırsızlık' operasyonu: 150 bin TL değerinde eşya ele geçirildi
Isparta'da 3 aracın karıştığı kazada 21 kişi yaralandıIsparta'da 3 aracın karıştığı kazada 21 kişi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

THY’den flaş Boeing 737 Max 8 kararı

THY’den flaş Boeing 737 Max 8 kararı

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Minik Ege'nin hayatını kabusa çeviren olayın detayları ortaya çıktı

Minik Ege'ye ne oldu? Ayrıntılar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.