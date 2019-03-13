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Belçika Hava Trafiği Kontrol Kurumu’nun grevi sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 11:09 | Son Güncelleme

Belçika’da Hava Trafiği Kontrol Kurumu’nun dün gece başlattığı 10 saatlik grev sona erdi.Belçika’da Sosyalist FGTB, Hristiyan CSC ve Liberal CGSLB sendikalarının Hava Trafik Ajansı Skeyes yetkilileriyle yaptıkları görüşmeden bir sonuç çıkmayınca Belçika Hava Trafiği Kontrol Kurumu greve gitti.

Belçika’da Hava Trafiği Kontrol Kurumu’nun dün gece başlattığı 10 saatlik grev sona erdi.
Belçika’da Sosyalist FGTB, Hristiyan CSC ve Liberal CGSLB sendikalarının Hava Trafik Ajansı Skeyes yetkilileriyle yaptıkları görüşmeden bir sonuç çıkmayınca Belçika Hava Trafiği Kontrol Kurumu greve gitti. Dün gece Türkiye saati ile 24.00’te başlayan grev, bu sabah saat 10.00’da sona erdi. Grev nedeniyle 10 saat uçuş gerçekleştirilmedi.

Charleroi Havaalanı’nda 16 uçuş ertelendi
Belçika’nın Valon kentinde bulunan Brüksel Güney Charleroi Havaalanı’nda 16 uçuş ertelendi. Brüksel, Oostende-Brugge ve Liege havaalanlarında ise dönüşümlü olarak uçuş gerçekleştirilmedi.

Daha fazla eylem mümkün
ACV Sendika Temsilcisi Kurt Callaerts, “8 Şubat’ta grev bildirisi sunduk ancak greve gitmedik. Hava trafik ajansı Skeyes yetkilileri ile görüşme yaptık. Ancak görüşmelerimizde olumlu netice almadık. Bizi ciddiye almıyorlar. Bugün yapacak olduğumuz grev son bir uyarı niteliğinde olmakta. Gelecek hafta için yeni bir uzlaşma toplantısı planlanıyor. Sorunlarımızı ve önerilerimizi ciddiye alınmazsa biz de ne gerekiyorsa onu uygulamakta kararlıyız. Şu anda geceleri grev yapmaktan başka bir çaremiz yok” açıklamasını yapmıştı.

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