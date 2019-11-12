HABER

Belçika: Hayvan haklarının bastığ çiftlikte 180 kaz 'stresten öldü'

12.11.2019 00:40 | Son Güncelleme

Belçika'nın Flaman kesimindeki Bekegem köyünde Cumartesi günü hayvan aktivistleri tarafından basılan kaz çiftliğindeki 183 hayvanın stres sonucu öldüğü belirtiliyor. Çiftlik sahibi, 500 hayvanın bulunduğu çiftlikteki diğer 317 hayvanın da, baskının şokunu atlatamadıkları için itlaf edileceğini söyledi.

Belçika'nın Flaman kesimindeki Bekegem köyünde Cumartesi günü hayvan hakları aktivistleri tarafından basılan kaz çiftliğindeki 183 hayvanın stres sonucu öldüğü belirtiliyor.

Çiftlik sahibi, 500 hayvanın bulunduğu çiftlikteki diğer 317 hayvanın da, baskının şokunu atlatamadıkları için itlaf edileceğini söyledi.

Animal Resistance (Hayvan Direnişi) adlı örgüt, Brugge kenti yakınlarındaki Bekegem köyünde bulunan, Flaman kesiminin son kaz çiftliğine baskın düzenledi.

Kaz ciğeri üretimi nedeniyle, hayvanların suistimal edildiğini savunan aktivistler, kendilerini çiftliğin kafeslerine zincirlediler.

Kazların bukunduğu ortamı filme alan aktivistler, eylemi Facebook üzerinden canlı yayınladı.

Flaman hükümeti, geçen yıl ciğeri için kazların zorla beslenmesini yasakladı.

Belçika'daki tek kaz ciğeri üreticisi olan Bekegem'deki çiftliğe de, en geç Aralık 2023'e kadar kapanması için süre verildi.

Animal Resistance adlı grup, yüzbinlerce kazın hayatının kurtulması için, çiftliğin derhal kapatılmasını istiyor.

Bu nedenle Cumartesi günü kaz çiftliğine baskın düzenleyen hayvan aktivistleri, polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

'Kazlar travma geçirdi'

Hollanda Televizyonu'nun (NOS) haberine göre, Cumartesi günü yapılan eylem sonrasında, aktivistlerin kendilerini kilitlediği kafeslerde bulunan 500 ördekten 183'ü, stres nedeniyle öldü.

Çiftlik sahibine göre, yaklaşık 40 eylemcinin aniden ahıra girmesi, gürültü yapmaları ve telefonlarının parlak ışıkları yüzünden kazlar travma geçirdi.

Ahırda bulunan diğer 317 kazın da, travmayı atlatamadığını savunan çiftlik sahibi, bu nedenle hayvanların Salı günü itlaf edileceğini söyledi.

Çiftlik sahibi, hayvan aktivistleri hakkında dava açacağını ve tazminat talebinde bulunacağını belirtti.

Flaman hükümeti, hayvan aktivistlerinin eylemini eleştirdi. Hükümet açıklamasında, "Biz zaten yasakladık. Komşularımızdan daha ileriyiz. Aktivistlere, mücadelelerini Fransa'ya ihraç etmelerini öneriyoruz" dendi.

Burası İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesi!Burası İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesi!
Kongre Üyelerinden Trump’a ‘Erdoğan’a Daveti Geri Çek’ ÇağrısıKongre Üyelerinden Trump’a ‘Erdoğan’a Daveti Geri Çek’ Çağrısı
Kongre Üyelerinden Trump’a ‘Erdoğan’a Daveti Geri Çek’ ÇağrısıKongre Üyelerinden Trump’a ‘Erdoğan’a Daveti Geri Çek’ Çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

Rusya'dan YPG açıklaması!

Rusya'dan YPG açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dikkat çeken görüntü! Kurşun geçirmez camın arkasında konuştu

Dikkat çeken görüntü! Kurşun geçirmez camın arkasında konuştu

İran’da hava kirliliği nedeniyle ilkokullar tatil edildi

İran’da hava kirliliği nedeniyle ilkokullar tatil edildi

AB: Türkiye'ye yaptırımların çerçevesi belirlendi

AB: Türkiye'ye yaptırımların çerçevesi belirlendi

Türkiye'den bu hafta Almanya'ya 10 kişi sınır dışı edilecek

Türkiye'den bu hafta Almanya'ya 10 kişi sınır dışı edilecek

Kamışlı kent merkezinde 3 ayrı patlama meydana geldi

Kamışlı kent merkezinde 3 ayrı patlama meydana geldi

Lübnan'da banka çalışanlarından genel grev kararı

Lübnan'da banka çalışanlarından genel grev kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.