HABER

Belçika hükümetsiz 200 günü doldurdu

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2019 14:28 | Son Güncelleme

Başbakan Charles Michel’in istifasının üzerinden 200 gün geçmesine rağmen Belçika’da henüz bir hükümet kurulamadı.Belçika’da Başbakan Charles Michel’in istifasının üzerinden 200 gün geçti, hala bir hükumet kurulamadı.

Başbakan Charles Michel’in istifasının üzerinden 200 gün geçmesine rağmen Belçika’da henüz bir hükümet kurulamadı.
Belçika’da Başbakan Charles Michel’in istifasının üzerinden 200 gün geçti, hala bir hükumet kurulamadı. Bu 200 gün her ne kadar 2011’de hükumetsiz geçen 541 günlük süreden çok uzak olsa da, 2007’de 200 içinde hükümetin kurulabildiği süreyi aştı.
Merkez sağ, aşırı milliyetçi Vlaams Belang’ı koalisyona dahil ederek bir hükumet kurabilir. Engeli ise 1989 ve 1992’de yapılan iki anlaşma. Bu anlaşmalarla geleneksel sağ partiler aşırı sağcılarla koalisyon yapmayı kendilerine yasakladı.
Altı partili merkez sol koalisyonu da mümkün değil. Sosyalist, yeşil ve merkez altı partinin toplam milletvekili sayısı Meclis’te çoğunluğu sağlayamıyor. Şu anda en olası koalisyon hükumeti olarak N-VA, sosyalist ve liberallerin kurabileceği koalisyon gösteriliyor.

Erken seçim gelebilir
Bir koalisyon hükumeti kurulamazsa, 11 milyon nüfuslu Belçika’yı erken seçim bekliyor.
Yerel basına göre ise Belçika’da 200 gündür bir hükümletin olmaması, bütçenin bir yanardağın etrafında dans etmesi anlamına geliyor. Meclis’in Finans ve Bütçe Komitesi bugün federal devletin işleyişini sağlamak için geçici on iki aylık rakamları vermeye çalışıyor. Uzmanlara göre bu geçici dönem ekonomiye gizli ölçülerde negatif yönde etki ediyor.
18 Aralık’ta Belçika Başbakanı Charles Michel, 18 Aralıkta koalisyon ortağı Flaman N-VA partisinin partinin hükumetten çekilmesinin ardından istifasını vermişti. O dönemde azınlık hükumeti kurarak başbakanlığa devam eden Michel, Sosyal Demokratlar ve Yeşiller’in güvensizlik oylamasına karşılık daha fazla direnememiş ve istifasını Belçika Kralı Philippe’e sunmuştu. Belçika’da 26 Mayıs 2019’da AB, genel ve bölgesel seçimler yapılmış, seçimler sonucunda federal hükumetin kurulması için gerekli 76 milletvekiline hiçbir parti sahip olamamıştı.

PARTNERİşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!İşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!
İran’dan İngiltere’ye tanker uyarısıİran’dan İngiltere’ye tanker uyarısı
Bakan Selçuk: Kimsenin sendikasından dolayı işten çıkarmaya hakkı yokBakan Selçuk: Kimsenin sendikasından dolayı işten çıkarmaya hakkı yok

En Çok Okunan Haberler

Güldür Güldür'den üzen haber!

Güldür Güldür'den üzen haber!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Diğer Haberler
Ömer Çelik duyurdu: Cumhurbaşkanımız muhalefet liderleriyle de görüşebilir

Cumhurbaşkanımız muhalefet liderleriyle de görüşebilir

Son dakika... Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt! Yeni partiye katılacak mı?

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Erdoğan 'sırtımızdan hançerlediler' dedi! Gül ve Babacan ne diyor?

Gül ve Babacan 'ihanet' iddialarına ne diyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.