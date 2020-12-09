HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Belçika, İspanya ve Almanya'da da monolit görüntülendi

Belçika, İspanya ve Almanya'da da monolit görüntülendi

09.12.2020 16:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Belçika, İspanya ve Almanya'da da monolit görüntülendi

Monolitler dört bir yanda yayılmaya devam ederken, dünyanın yeni çılgınlığının son örneği Belçika'daki bir patates tarlasında görüldü.

Kasım ortalarında Utah'taki bir çölün ücra köşesinde bulunan ve sonrasında hızla kaldırılan ilk monolitin ardından bu parlak yapılar insanların merakını cezbetti.

Monolitlerin nereden geldiğine dair internette birçok teori yer alırken, bazıları yapının yeni dalga bir sanatçının ürünü olduğunu düşünüyor.

O zamandan beri Kaliforniya ve Romanya'daki tepelerde ve Wight Adası'ndaki bir sahilde ortaya çıkan replikalar sosyal medyada büyük ilgi ve spekülasyona neden oldu.

Şimdiyse Brussels Times gazetesinin haberine göre, Belçika'nın Dendermonde kenti yakınlarındaki Baasrode kasabasındaki tarlaya bir metalik yapı dikildi.

Başka monolitlerin de yakın zamanda İspanya'da yer alan Ayllon köyündeki bir kilise kalıntısıyla ufak Alman kasabası Sulzbach'ta görüldüğü belirtildi.

Tasarım kaliteleri farklılık göstermekle beraber hepsi, 1968 yapımı 2001: Uzay Yolu Macerası filminin tekrar eden sembolü uzaylı monolitle karşılaştırılıyor.

Sulzbach sakini Holger Klink, HR yayım kuruluşuna Almanya'daki monolit hakkında "Uzaydan gelmedi" dedi.

İçindeki ahşap yapı gayet Dünya'ya ait görünüyor.

Pazar günü Wight Adası'ndaki Compton plajında ortaya çıkan başka bir dikilitaş da o kadar çok dikkat çekti ki, kültürel mirası koruma kuruluşu National Trust izdihamı önlemek için korucular göndermek zorunda kaldı.

İki gün sonra, 29 yaşındaki Batı Sussexli tasarımcı Tom Dunford, BBC'ye açıklamasında, yapıyı sadece eğlence için tasarladığını ve pazar sabahı erken saatlerde yerleştirdiğini belirtti.

Dunford, salı günkü açıklamasında, daha fazla insanın fotoğraf çekmesine imkan tanımak için monoliti birkaç gün daha plajda bırakacağını ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...
'Kıyamet Günü' uçağının telsiz donanımı çalındı!'Kıyamet Günü' uçağının telsiz donanımı çalındı!
Marketler kaçta kapanıyor? Hafta sonu açık olacak mı?Marketler kaçta kapanıyor? Hafta sonu açık olacak mı?

En Çok Okunan Haberler

"Devlet Bahçeli'nin yerine İzzet Ulvi Yönter" iddiası

"Devlet Bahçeli'nin yerine İzzet Ulvi Yönter" iddiası

Çıplak videosu Whatsapp’a düşmüştü! Sevgilisini suçladı

Çıplak videosu Whatsapp’a düşmüştü! Sevgilisini suçladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması

Oğlunun nikahı iptal olmasın diye yaptıkları kan dondurdu

Oğlunun nikahı iptal olmasın diye yaptıkları kan dondurdu

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen koronavirüse mi yakalandı?

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen koronavirüse mi yakalandı?

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Diğer Haberler

Güneş sistemi parçalandığında geriye bir tek o gezegen kalacak!

Güneş sistemi parçalandığında geriye bir tek o gezegen kalacak!

İngiltere Sağlık Bakanı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

İngiltere Sağlık Bakanı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Rusya’da sürücü arabanın arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

Korkunç! Köpeği metrelerce sürükledi

Dul kalan iki su samuru, çöpçatanlık uygulaması sayesinde kavuştu

Dul kalan iki su samuru, çöpçatanlık uygulaması sayesinde kavuştu

'Kıyamet Günü' uçağının telsiz donanımı çalındı!

'Kıyamet Günü' uçağının telsiz donanımı çalındı!

Dini festival sırasında otelde seks yaparken yakalandılar!

Dini festival sırasında otelde seks yaparken yakalandılar!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.