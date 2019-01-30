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Belçika istihbaratı seçimlere Rus müdahalesi olabileceği konusunda uyarıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 20:27 | Son Güncelleme

Belçika istihbarat servislerini kontrol eden “Komite I” Başkanı Serge Lipszyc, Rusya’nın 26 Mayıs’taki Belçika genel seçimlerini manipüle edebileceği konusunda uyardı.Erken seçime giden Belçika’da İstihbarat Servislerini kontrol eden “Komite I” Başkanı Serge Lipszyc, yalan haberler ve manipülasyon konusunda uyarılarda bulundu.

Belçika istihbarat servislerini kontrol eden “Komite I” Başkanı Serge Lipszyc, Rusya’nın 26 Mayıs’taki Belçika genel seçimlerini manipüle edebileceği konusunda uyardı.
Erken seçime giden Belçika’da İstihbarat Servislerini kontrol eden “Komite I” Başkanı Serge Lipszyc, yalan haberler ve manipülasyon konusunda uyarılarda bulundu. Rusya’nın, ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini ortaya çıkaran CIA belgelerini hatırlatan Lipszyc, "ABD’deki gibi durumla karşı karşıya kalmamalıyız. İstihbarat servisleri, ‘dış müdahale’ ve ‘sahte haberlere’ karşı hazırlıklı olmalı" dedi.
Yerel, federal ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de istihbarat servislerinin tetikte olması gerektiğine dikkat çeken Lipszyc, "Komite I temel olarak Belçika istihbarat servislerinin kullandığı yöntemlerin yeterli olup olmadığıyla ilgileniyoruz. Yasanın bu konuda nasıl uygulandığını göreceğiz" diye konuştu.

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