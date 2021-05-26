Belçika Johnson & Johnson aşısını 41 yaşın altına yasakladı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) geçen ay yaptığı açıklamada Johnson & Johnson aşısı ile kan pıhtılaşması vakaları arasında bir bağlantı olabileceğini ancak aşının faydasının riskinden daha fazla olduğunu kaydetmişti. Ajans tarafından, "Düşük trombosit sayısı durumunda kan pıhtılaşması görülebilir" uyarısının "nadir görülen yan etkiler" arasına eklenmesi gerektiği söylenirken, bu riskin "çok düşük" olduğunun da altı çizilmişti.

Ülkede şu ana kadar 40 bin civarında Johnson & Johnson aşısı uygulandığı ve bu kişilerin yüzde 80’inin 45 yaşın üzerinde olduğu aktarıldı. Belçika, Avrupa İlaç Ajansı’ndan (EMA) aşı ve Belçikalı kadının ölümü arasında bir bağlantı olup olmadığının acilen araştırılmasını istedi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 40 yaşın altındaki bir kadına Johnson & Johnson'ın Covid-19 aşısı uygulandığı ve kadının aşı olduktan sonra ağır tromboz nedeniyle hastaneye kaldırıldıktan sonra 21 Mayıs’ta hayatını kaybettiği belirtildi. Kadına iş vereni tarafından resmi aşı programı dışında aşı uygulandığı bildiriliyor.

Belçika Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından yapılacak değerlendirme sonuçlanana kadar Johnson & Johnson tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 41 yaşın altındakilere yasaklandığı belirtildi.

EMA, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) görülen, düşük trombosit sayısından kaynaklı olduğu anlaşılan biri ağır olmak üzere sekiz vakayı incelemiş, bütün hastaların 60 yaş altı olduğunu ve çoğunun kadın olduğunu belirlemişti.

Tek dozluk Johnson & Johnson aşısı Belçika’da daha çok yaşlılara, evsizlere ve yasadışı sığınmacılara uygulanıyor. Birçok Avrupa ülkesi Johnson & Johnson aşısını kullanırken Danimarka bu aşıyı aşı programından çıkardı. Aşı İtalya’da da sadece yaşlılara uygulanıyor.

ABD'nin resmi sağlık kurumları ise yaşanan kan pıhtısı vakası nedeniyle Johnson & Johnson aşısının kullanımına ara verilmesini tavsiye etmiş, nisan ayında söz konusu aşının yapılmasına 10 gün ara verilmişti.

ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından bu ay başında yapılan açıklamada Johnson & Johnson aşısı uygulanan 8,7 milyon kişi arasından 28 kişide nadir kan pıhtılaşması tespit edildiğini ve aşı ile bu vakalar arasında "makul bir nedensel ilişki" bulunduğu belirtilmişti.

Johnson & Johnson 20 Nisan’da yaptığı açıklamada aşının etiketine bir uyarı koyarak Avrupa’da aşının dağıtımını yapmaya devam edeceğini açıklamıştı. Belçika dahil bazı Avrupa ülkeleri nadir de olsa aşı tromboza neden olabildiği endişeleri nedeniyle aşıyı uygulamayı durdurabileceklerini açıklamıştı. Şirket ise aşının pıhtılaşmaya neden olduğuna dair net bir nedensel ilişki kurulamadığını açıklamıştı.

Reuters / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

