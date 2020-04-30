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Belçika Kadın Milli Basketbol Takımı oyuncuları homofobiye karşı yarı çıplak poz verdi

30.04.2020 17:11 | Son Güncelleme

Belçika Kadın Milli Basketbol Takımı oyuncuları Hanne Mestdagh, Ann Wuters, Marjore Crapreaux, spor dünyasındaki eşcinsel ayrımcılığı ile mücadele etmek amacıyla başlatılan, "Aynı spor, farklı cinsellik" adlı kampanyaya destek için, yarı çıplak poz verdiler.

Belçika Kadın Milli Basketbol Takımı oyuncuları homofobiye karşı yarı çıplak poz verdi

Belçika Kadın Milli Basketbol Takımı oyuncuları Hanne Mestdagh, Ann Wuters, Marjore Crapreaux, spor dünyasındaki eşcinsel ayrımcılığı ile mücadele etmek amacıyla başlatılan, "Aynı spor, farklı cinsellik" adlı kampanyaya destek için, yarı çıplak poz verdiler.

Belçikalı milli basketbolcu Hanne Mestdagh, kulüplerde, lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüel (LGBT) sporcuların kendi kimlikleriyle kabul edilmesi amacıyla başlatılan kampanyaya, Instagram hesabında yayınladığı yarı çıplak fotoğrafla destek verdi.

Aynı amaç için mücadele eden insanların bir araya geldiği spor kulüplerinin, kişileri kendi hissettikleri ve oldukları gibi kabul etmesi gerektiğini vurgulayan Mestdagh, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki bu hala büyük bir sorun. Bu yüzden 'Aynı spor, farklı cinsellik' kampanyasını destekliyorum. Çünkü herkes cinsiyet, cinsellik, etnik köken veya dinden bağımsız olarak takımın bir parçası olduğunu hissedebilmeli. "

Mestdagh'ın bu paylaşımına dikkat çekmek için, Belçika Kadın Basketbol Milli Takımı'nın diğer oyuncuları Ann Wauters ve Marjore Carpreaux ile Belçika'nın Namur takımında oynayan Portekizli milli basketbolcu Sofia Da Silva da, soyunarak poz verdi.

https://www.instagram.com/p/B\_hr7bFou\_s/?utm\_source=ig\_web\_copy\_link

Portekizli oyuncu, Belçika Ligi takımlarımdan KRC Genk'in teknik yöneticilerinden Simon Haerinck'in öncülüğünde başlatılan kampanyanın bir parçası olmaktan onur duyduğunu söyledi. Da Silva, empati ve kabullenmenin yarattığı özgürlük duygusuna dikkati çekerek, "Her türlü çeşitliliğin insanları benzersiz kıldığına inanıyorum" dedi.

https://www.instagram.com/p/B\_iGANPJfUs/?utm\_source=ig\_web\_copy\_link

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