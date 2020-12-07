Belçika Kadın ve Erkek Eşitliği Enstitüsü, bir kadına ait izinsiz yayımlanan çıplak fotoğraflarını kaldırmayan Twitter'a dava açtı

Twitter'ın, "rıza dışı çıplak görüntülerin dağıtımını yasaklayan" Belçika yasalarını ihlal ettiğini vurgulayan IGMV yetkilisi, sosyal medya platformunun fotoğraf kaldırma uygulamasının sorunlu olduğunu savundu.

Enstitünün, Twitter'dan, izin alınmadan dağıtılan görüntülerin kaldırılmasını istediğini belirten Setevens, sosyal medya platformunun birkaç girişimden sonra bu isteği reddettiğini söyledi.

Belçika medyasına konuşan IGMV Müdür Yardımcısı Liesbeth Stevens'e göre, kurum, ilk kez mahrem görüntülerin izinsiz olarak dağıtıldığı sosyal platforma karşı dava açtı.

Enstitü, eski erkek arkadaşı tarafından çekilen çıplak görüntüleri Twitter'da izinsiz olarak dağıtılan Belçikalı bir kadın için, dava açmaya karar verdi.

Temmuz ayından itibaren, mahrem görüntüleri izinsiz olarak dağıtılan mağdurlara hukuki yardım sağlama yetkisine sahip olan Kadın ve Erkek Eşitliği Enstitüsü, bu konudaki 50 dosyayı incelemeye aldı.

Belçika Kadın ve Erkek Eşitliği Enstitüsü (IGMV), bir kadına ait, rızası olmadan dağıtılan çıplak fotoğraflarını, dolaşımdan kaldırmayan sosyal medya platformu Twitter aleyhine suç duyurusunda bulundu.

Twitter'ın, görüntülerin etkin bir şekilde silinmesi talebini yerine getirmesinin aylarca sürebildiğini vurgulayan enstitüye göre, bu hantal işeyiş cesaret kırıcı.

Enstitü yöneticisi Stevens, Belçika yargısı aracılığıyla, Twitter'in izinsiz çıplak fotoğrafları hemen kaldırmayı kolaylaştırmaya zorlanmasını istediklerini vurguladı.

Aynı süreci Facebook ile sorunsuz yürüttüklerini açıklayan enstitüye göre, Twitter, iyi gitmeyen platformlardan biri. Bu nedenle gelecekte yeni davalar açılabileceğini vurgulayan enstitü yöneticisi Stevens, öncelikli olarak izinsiz görüntüleri dağıtan kişileri hedef aldıklarını söyledi.

Belçikalı yetkili, "Ancak sosyal medya da sorumluluk almalı ve mağdurları caydırmamalıdır. Twitter şu anda bunu yapıyor" diye konuştu.