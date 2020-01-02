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  4. Belçika Katalan lideri iade etmiyor

Belçika Katalan lideri iade etmiyor

DÜNYA HABERLERİ  | 02.01.2020 19:58 | Son Güncelleme

Belçika yargısı Katalan lider Puigdemont'un Avrupa Parlamentosu milletvekili olmasından dolayı dokunulmazlığı bulunduğu için hakkındaki tutuklama kararı ve iade talebini durdurma kararı aldı.

Belçika Katalan lideri iade etmiyor

Katalonya'nın tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Belçika'ya kaçan Katalan lider Carles Puigdemont ve dört eski bakan hakkında İspanya'da çıkartılan yakalama kararı ve iade talebi ile ilgili Belçika'da davaya bakan yargıç, Puigdemont ve Katalan kabine üyesi Toni Comin hakkındaki tutuklama kararını ve iade talebini askıya aldı.

Puigdemont'un avukatı Simon Bekaert yaptığı açıklamada Adalet Divanı'nın kararının ardından davaya bakan hakimin Avrupa çapındaki tutuklama kararını askıya aldığını söyledi. Avukat, İspanya'nın Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) Katalan liderlerin dokunulmazlıklarıın kaldırılamasını talep edebileceğini kaydetti.

Katalonya'nın 27 Ekim 2017'de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından haklarında tutuklama kararı çıkartılan Puigdemont ve Katalan bakanlar Belçika'ya kaçmıştı. Katalan siyasetçiler, devlete isyan, isyana teşvik ve kamu malını kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Puigdemont Twitter hesabından yaptığı açıklamada Belçika adaletinin dokunulmazlıklarını tanıdığını ve tutuklama kararını askıya aldığını duyurdu. Puigdemont İspanya'yı da Belçika gibi "hukukun üstünlüğünü" tanımaya çağırdı. Puigdemont Katalan lider Oriol Junqueras'ın da kendileri gibi dokunulmazlık hakkından yararlanıp serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Avrupa'daki en yüksek mahkeme olan Avrupa Adalet Divanı, geçen ay AP milletvekili seçilen Katalan politikacıların yemin ederek göreve başlamasını engelleyen İspanya’yı haksız bulmuş, dokunulmazlık hakkının ihlal edildiğine karar vermişti.

Ancak Katalan lider Oriol Junqueras Ekim ayında İspanya'da yargılanmış ve Katalonya’nın ayrılmasına yönelik gösterilerdeki rolünden dolayı, "isyan" ve "isyana teşvik" gerekçesiyle 13 yıl hapis cezasına mahkum olmuştu.

Puigdemont ve Comin'in Belçika'dan İspanya'ya iadesi ile ilgili dava 3 Şubat'ta devam edecek.

AP,dpa,rtr / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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