Belçika Katalan lideri iade etmiyor

Katalonya'nın tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Belçika'ya kaçan Katalan lider Carles Puigdemont ve dört eski bakan hakkında İspanya'da çıkartılan yakalama kararı ve iade talebi ile ilgili Belçika'da davaya bakan yargıç, Puigdemont ve Katalan kabine üyesi Toni Comin hakkındaki tutuklama kararını ve iade talebini askıya aldı.

Puigdemont'un avukatı Simon Bekaert yaptığı açıklamada Adalet Divanı'nın kararının ardından davaya bakan hakimin Avrupa çapındaki tutuklama kararını askıya aldığını söyledi. Avukat, İspanya'nın Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) Katalan liderlerin dokunulmazlıklarıın kaldırılamasını talep edebileceğini kaydetti.

Katalonya'nın 27 Ekim 2017'de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından haklarında tutuklama kararı çıkartılan Puigdemont ve Katalan bakanlar Belçika'ya kaçmıştı. Katalan siyasetçiler, devlete isyan, isyana teşvik ve kamu malını kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Puigdemont Twitter hesabından yaptığı açıklamada Belçika adaletinin dokunulmazlıklarını tanıdığını ve tutuklama kararını askıya aldığını duyurdu. Puigdemont İspanya'yı da Belçika gibi "hukukun üstünlüğünü" tanımaya çağırdı. Puigdemont Katalan lider Oriol Junqueras'ın da kendileri gibi dokunulmazlık hakkından yararlanıp serbest bırakılması gerektiğini söyledi.