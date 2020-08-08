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Belçika Kralı 2. Albert'in 'yasal olarak tanıdığı kızı' Delphine Boel ilk kez konuştu: Çocuklarımın nereden geldiklerini merak etmemesi için dava açtım

08.08.2020 13:31 | Son Güncelleme

Belçika'da yıllarca devam eden dava süreci sonunda Kral 2. Albert'in "yasal kızı" olarak kabul ettiği Delphine Boel, velayet davasını, çocuklarının nereden geldiklerini merak etmeleri için sürdürdüğünü söyledi.

Belçika Kralı 2. Albert'in 'yasal olarak tanıdığı kızı' Delphine Boel ilk kez konuştu: Çocuklarımın nereden geldiklerini merak etmemesi için dava açtım

Belçika'da yıllarca devam eden dava süreci sonunda Kral 2. Albert'in "yasal kızı" olarak kabul ettiği Delphine Boel, velayet davasını, çocuklarının nereden geldiklerini merak etmeleri için sürdürdüğünü söyledi.

Boel, Cuma akşamı Flaman Televizyon'unda katıldığı bir programda, Kral 2. Albert aleyhine açtığı velayet davası ile ilgili olarak ilk kez konuştu.

Belçikalı ünlü sanayicilerden Jacques Boël'in nüfusuna kayıtlı olan 52 yaşındaki sanatçı Delphine Boel, 2013 yalında biyolojik babasının Kral 2. Albert olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

Belçikalı sanatçı, annesi Barones Sybille de Selys Longchamps'ın 1960'lı yıllarda Albert ile olan ilişkisi sonucu dünyaya geldiğini savunuyordu.

Tahtı oğlu Filip'e devreden 2. Albert, 2013 yalından itibaren dava süreciyle karşı karşıya kaldı.

Brüksel Temyiz Mahkemesi'nin DNA testi sonuçlarının kamuoyuna açıklanmasına ilişkin kararı üzerine, bu yılı başlarında Kral Albert, Delphine Boel'un yasal babası olduğuna artık itiraz etmeyeceğini açıkladı.

Delphine Boel, yaklaşık 7 yıl devam eden yasal sürecin kendisi ve ailesi için çok zor geçtiğini belirterek, çocuklarının, nereden geldiklerini merak etmeleri için davada ısrarcı olduğunu vurguladı.

Boel, "Bunu çoğunlukla çocuklarım için yaptım çünkü onların nereden geldiklerini merak etmelerini istemedim. Babam bir hayvanat bahçesi işçisi, hatta bir suçlu olsaydı yine aynı şeyi yapardım" diye konuştu.

Unvan kararı bir sonraki duruşmada

Delphine Boel, 2013'te başlayan dava sürecinin sonunda Kral Albert'in bir basın açıklaması ile kendi kızı olduğuna artık itiraz etmeyeceği yönündeki açıklamasından memnun olmamış.

Kral Albert'in avukatı tarafından yapılan açıklamayı duymanın, kendisi için zor olduğunu söyleyen Boel, "Çünkü 30'lu yaşlarımda 2001 yılına kadar onunla iyi bir ilişkim vardı. Gerçek bir baba-kız ilişkisi gibi" dedi.

Dava sürecinde ürettiği sanatsal çalışmaları sergileyen Boel'a göre, henüz "kralın kızı" olmadığı dönemde sanatsal çalışmaları daha kolaydı. Kral Albert ve Delphine Boel, 10 Eylül'de yeniden mahkemede karşı karşıya gelecek.

Mahkeme, Delphine Boël'in yasal babası olan 2. Albert'in soyadını ve "Belçika Prensesi" unvanlarını taşıma talebini karara bağlayacak.

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