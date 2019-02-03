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Belçika, Laurent Gbagbo'yu ülkeye kabul edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 00:16 | Son Güncelleme

Brüksel yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce şartlı tahliye edilen eski Fildişi Sahili Devlet Başkanı Gbagbo'nun Belçika'da yaşamasına izin verdi

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından şartlı tahliye edilen eski Fildişi Sahili Devlet Başkanı Laurent Gbagbo'yu ülkeye kabul edeceği bildirildi.

Belçika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Karl Lagatie, yaptığı açıklamada, UCM'nin talebi üzerine Gbagbo'yu ülkeye kabul edeceklerini ifade etti.

Belçika basınına göre, Gbagbo'nun ikinci eşi Nady Bamb, Belçika'da yaşıyor.

Fildişi Sahili makamlarınca 2011'de yakalanarak Hollanda'nın Lahey kentindeki mahkemeye teslim edilen Gbagbo, ülkede 2010 yılında yapılan devlet başkanlığı seçimi sonrasında yaşanan şiddet olayları nedeniyle cinayet, tecavüz, işkence ve insanlığa karşı suç işlemek gibi suçlamalarla yargılanmıştı.

Gbagbo, 2010 yılındaki devlet başkanlığı seçimini kaybettikten sonra uluslararası baskılara rağmen görevini, seçimi kazanan Alassane Ouattara'ya devretmeyince ülkede çatışma çıkmıştı.

Gbagbo ve Ouattara taraftarları arasındaki çatışmalarda 3 bin civarında kişinin öldüğü belirtiliyor. UCM savcıları, eski bakanlardan Goude'nin de Gbagbo gibi cinayet, tecavüz ve işkence olaylarında rolü olduğunu ileri sürmüştü.

UCM, insanlığa karşı suç işlemekten yargılanan ilk devlet başkanı olan Gbagbo hakkında, ülkede 2010 yılında düzenlenen tartışmalı seçimlerden sonra işlenen suçlarla ilgili savcıların yeterli delil sunamadığı gerekçesiyle 15 Ocak'ta şartlı tahliye kararı vermişti.

Gbagbo, şartlı ya da şartsız salıverilmeleri konusundaki belirsizlik nedeniyle o günden bu yana tutuklu bulunuyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Fildişi Sahili Gbagbo Ucm

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