Belçika mahkemesi İranlı diplomatı terörden suçlu buldu

İran ise bunun "Batılı bir tuzak" olduğu görüşünde.Belçika’da bir mahkeme, İranlı bir diplomatı Fransa topraklarında bombalı terör saldırısı planlamaktan suçlu buldu.

Antwerp kentinde görülen davada mahkeme, suçun işlendiği sırada İran’ın Viyana Büyükelçiliği’nde görevli Esadullah Esadi’yi (49) 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme hem Belçika hem İran vatandaşı olan diğer üç sanığı da 15, 17 ve 18 yıl hapis cezalarına çarptırdı ve bu kişilerin Belçika vatandaşlığı iptal edildi.

Dört sanık 30 Haziran 2018 tarihinde rejime karşı olan İran Milli Direniş Konseyi’nin Paris’te organize ettiği ve yaklaşık bin kişinin katıldığı bir etkinliğe saldırı planlamaktan yargılandı.

Etkinliğe konseyin üst düzey liderlerinin yanı sıra, Eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin de katıldığı belirtiliyor.

Aseton peroksit kullanılacaktı

Mahkeme Esadi’nin saldırıda kullanılacak patlayıcıları temin ettiğine hükmetti. Sanıklardan Nasimeh Naami ve Amir Saadouni'nin saldırıda kullanılmak üzere yarım kilo ağırlığındaki aseton peroksit ile bir fünyeyi Esadi'den aldığı tespit edildi.