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Belçika Mahkemesinden ‘başörtüsü’ kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 23:41 | Son Güncelleme

Belçika’nın Leuven şehrinde bir kız öğrenci okula başörtüsüyle gidebilmek için açtığı davayı kazandı.Belçika’nın Flaman bölgesinde yer alan Leuven şehrinde bir ortaokul kız öğrencisi okula başörtüsü ile gidebilmek için açtığı davayı kazandı.

Belçika’nın Leuven şehrinde bir kız öğrenci okula başörtüsüyle gidebilmek için açtığı davayı kazandı.
Belçika’nın Flaman bölgesinde yer alan Leuven şehrinde bir ortaokul kız öğrencisi okula başörtüsü ile gidebilmek için açtığı davayı kazandı. Brabant Bölge Mahkemesi’nin aldığı karar sonucu, GO (Flaman Topluluk Eğitimi Konseyi) davayı kazanan öğrencinin okula başörtüsü ile girmesine izin vermek zorunda kaldı.
Geçtiğimiz hafta GO’nun bu yasağına karşı çıkan bir öğrenci dava açmaya karar verdi. İsminin açıklanmasını istemeyen kız öğrenci mahkeme tarafından haklı bulundu. Dava hakimi yapılan savunma sonucu başörtüsünün İslam dininin vecibeleri açısından önemli bir parça olduğunu kabul ederek öğrencinin okula başörtüsü ile girmesi yönünde karar verdi. Öte yandan GO mahkemenin aldığı bu karara itiraz edebileceklerini açıkladı.
Öğrencinin avukatı ise yerel basına yaptığı açıklamada, “Müvekkilim için başörtüsü takmak dini bir ödev. Dini kurallarını yerine getirerek uygun bir başörtüsü ile okuluna başlayacak” dedi.
GO kendi bölgesi içinde yer alan okullara öğrencilerin başörtüsü dahil dini sembollerle derslere girmesine izin vermiyor. Brabant Bölge Mahkemesi’nin aldığı bu karar ise sadece davayı açan öğrenci için geçerli. Genel yasak ise devam edecek.

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