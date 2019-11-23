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Belçika medyası: Türkiye'nin geri gönderme kararı IŞİD'liler için dönüş umudu oldu

23.11.2019 16:16 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeyindeki Ain Ain kampından 6 çocukla birlikte kaçan Belçikalı IŞİD üyesi Tatiana Wielandt ve Bouchra Abouallal Türkiye'de gözaltına alındı. Ülkeleri tarafından istenmeyen IŞİD üyelerinin, geri dönüş için Türk makamlarına teslim olmayı tercih ettiği bildiriliyor.

Belçika medyası: Türkiye'nin geri gönderme kararı IŞİD'liler için dönüş umudu oldu

Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa kampından 6 çocukla birlikte kaçan Belçikalı IŞİD üyesi Tatiana Wielandt ve Bouchra Abouallal Türkiye'de gözaltına alındı. Ülkeleri tarafından istenmeyen IŞİD üyelerinin, geri dönüş için Türk makamlarına teslim olmayı tercih ettiği bildiriliyor.

Belçika medyasına göre, Suriye'nin kuzeyindeki Ain Ain kampında çocukları ile birlikte kalan Wielmadt ve Abouallal, Barış Pınarı harekatı sonrasında kaçmayı başardı.

Beraberlerindeki 6 çocukla birlikte Çarşamba günü Türkiye'ye geçen kadınlar, Belçika'ya geri gönderilme talebiyle resmi makamlara başvurdu. IŞİD üyesi kadınlar, Türk polisi tarafından gözaltına alındı.

Anvers Temyiz Mahkemesi, geçen ay 26 ve 27 yaşlarındaki iki kadının terör örgütü üyeliği gerekçesiyle 5'er yıl hapis cezasına çarptırılmasını onamıştı.

Belçika Federal Savcılığı'nın, Türkiye'den IŞİD üyesi kadınların iadesini isteyeceği belirtildi.

Belçika makamlarına göre, kadınlar, yargılama sonrası kendilerine gelen sinyal üzerine Suriye'den kaçtı.

Türkiye'nin, yakalanan IŞİD üyelerini ülkelerine geri gönderme kararı, Suriye'deki kamplarda kalan örgüt üyeleri için umut oldu.

'Hata yaptık, üzgünüz.'

Ülkeleri tarafından istenmeyen IŞİD üyeleri, geri dönüş için Türk makamlarına teslim olmayı seçiyor. Güvenlik yetkililerine göre, IŞİD üyeleri, Belçika'da bir yardım hattına sahip. Kaçakçılara para ödemeleri için IŞİD'lilere para sağlayan ve Suriye'den çıkmalarını sağlayan bir oluşum var.

Belçika'nın en büyük terör organizasyonu olarak kabul edilen "Sharia4Belgium" üyesi olan ve eşleriyle birlikte 2013 yılında Suriye'ye giden iki kadın, eşlerinin öldürülmesinden sonra, başka IŞİD militanlarıyla evlendi.

Mart ayında Flaman Televizyonu'na konuşan kadınlardan Bouchra Aboualla, "Hata yaptık, üzgünüz. Bunu düzeltmek istiyoruz. Çocuklarımızın güvende olduğu, okula gidebildiği bir ortam istiyoruz" demişti.

Kadınlarla birlikte olan 4'ü Belçika doğumlu, ikisi Suriye doğrumlu çocuk için DNA testi yapılacak.

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