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Belçika, Sabancı suikastının faili Fehriye Erdal’ı “en çok arananlar listesi”ne aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 15:55 | Son Güncelleme

Belçika, 23 yıl önce Özdemir Sabancı suikastına karışan DHKP-C üyesi Fehriye Erdal’ı en çok arananlar listesine aldı.Belçika Federal polisi, 23 yıl önce Özdemir Sabancı suikastına karışan DHKP-C üyesi Fehriye Erdal’ın yakalanması için yeniden dosya açtı.

Belçika, 23 yıl önce Özdemir Sabancı suikastına karışan DHKP-C üyesi Fehriye Erdal’ı en çok arananlar listesine aldı.
Belçika Federal polisi, 23 yıl önce Özdemir Sabancı suikastına karışan DHKP-C üyesi Fehriye Erdal’ın yakalanması için yeniden dosya açtı. Brugge Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2017’de 15 yıl hapis cezasına çarpıtılan ancak 13 yıl önce tutuklu yargılanma altındayken kaçarak izini kaybettiren Fehriye Erdal, “en çok arananlar listesi”ne alındı. Federal polis, Fehriye Erdal’ın yerini bilenlerin arayabilmeleri için yurt içinde ve yurt dışında telefon numaraları ile elektronik posta adresleri yayınladı. Federal polis, ihbarda bulunacak kişilere gizlilik garantisi de verdi.
Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyesi Özdemir Sabancı, ToyotaSA Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Ayşe Nilgün Hasefe, 9 Ocak 1996 tarihinde Sabancı Center’da terör örgütü DHKP-C üyesi Fehriye Erdal, İsmail Akkol ve Mustafa Duyar tarafından öldürülmüştü. Fehriye Erdal, suikasttan önce binada yönetim katında çaycı olarak çalışıyordu. Olayın ardından Belçika’ya kaçan Erdal, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının ardından kayıplara karışmıştı.

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