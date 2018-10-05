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Belçika seçimlerinde 'AK Parti müdahalesi tartışması'

05.10.2018 09:12 | Son Güncelleme

Belçika'da 14 Ekim'de yapılacak yerel seçimler öncesi, "AK Parti Belçika" adlı Facebook sayfasından, Genk Belediye Başkanlığı'na aday olan Devlet Bakanı Zühal Demir'e oy verilmemesi çağrısı yapılması tartışma yarattı.

Belçika seçimlerinde 'AK Parti müdahalesi tartışması'

Yaklaşık 68 bin takipçisi bulunan "AK Parti Belçika" adlı Facebook sayfasında yer alan açıklamada, hükümet ortağı Yeni Flaman İttifakı Partisi'nin (N - VA) "ırkçılık ve İslam düşmanlığı yaptığı" öne sürüldü.

Açıklamada, N - VA'nın Genk Belediye Başkanı adayı Zühal Demir'e oy verilmemesi çağrısı yapılarak, şöyle dendi:

"Eğer Genk'te yaşayan vatandaşlarımız bu artan İslam düşmanlığı ve ve ırkçılığı önümüzdeki 6 yıl boyunca belediyelerinde yaşamak istemiyorlarsa, N - VA'nın İslam ve Türk düşmanı olarak tanınan Zühal Demir'in belediye başkanı olmaması için kesinlikle blok halinde şu an Genk'te en güçlü partiyi desteklemelidir."

Belçika medyasına göre, AKP taraftarlarının işaret ettiği "Genk'teki en güçlü parti" Hıristiyan Demokratlar.

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Fırsat eşitliğinden sorumlu bakan Zühal Demir, AKP taraftarlarının yaptığı çağrıyı, Flaman Televizyonu'ndaki seçim oturumunda dile getirdi. Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin, kendisine oy verilmemesini istediğini söyledi.

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Belçikalı bakan, seçimlerdeki en büyük rakibi olan Hıristiyan Demokrat Partili (CD & V) Genk Belediye Başkanı Wim Dries'e, "Erdoğan'ın desteğinden memnun musunuz?" diye sordu.

Dries, bu soruya yanıt vermekten kaçındı. Sadece, "Ben bütün Genklilerin belediye başkanı olmak istiyorum" dedi.

Aşırı sağcı Flaman Çıkarı Partisi adayı Chris Janssen, Dries'i, "Türk seçmenin oyunu alabilmek için diktatör Erdoğan'ın desteğini reddetmiyor" sözleriyle eleştirdi.

"BUNLAR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GÖRÜŞLERİ DEĞİL"

Belçika medyası, Facebook üzerinden yapılan çağrıyı, "Erdoğan'ın uzun kolu Flaman kesimine uzanmaya çalışıyor" diye değerlendirdi.

Tartışmanın büyümesi üzerine, "AK Parti Belçika" adlı Facebook sayfası Flamanca bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Bunlar Türk hükümeti ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşleri değil, bizim kendi görüşlerimiz" dendi. Belçika'daki seçmenlereTürkiye'den herhangi bir müdahale olmadığı savunuldu.

Flamanca yayınlanan De Morgen gazetesine göre, "AK Parti Belçika" adlı sayfa, 2008 yılında Taner İkiz tarafından oluşturuldu. İkiz'in, AKP'nin yurtdışı örgütlenmesi olan Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) eski yönetim kurulu üyesi olduğu belirtildi.

UETD, bir süre önce isim değişikliğine giderek Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) adını aldı.

UID'den yapılan açıklamada, Belçika'daki siyasi partiler konusunda tarafsız oldukları belirtildi.

AKP Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz, Belçika medyasına yaptığı açıklamada, Facebook'taki sayfa ile hiçbir ilgilerinin bulunmadığını söyledi. Açıkgöz, "Biz bu sayfadaki görüşlere katılmıyoruz. Belçikalı Türkler, Zühal Demir de dahil istediklerine oy verebilmelidir" dedi.

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