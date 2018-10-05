Belçika seçimlerinde 'AK Parti müdahalesi tartışması'

Yaklaşık 68 bin takipçisi bulunan "AK Parti Belçika" adlı Facebook sayfasında yer alan açıklamada, hükümet ortağı Yeni Flaman İttifakı Partisi'nin (N - VA) "ırkçılık ve İslam düşmanlığı yaptığı" öne sürüldü.

Açıklamada, N - VA'nın Genk Belediye Başkanı adayı Zühal Demir'e oy verilmemesi çağrısı yapılarak, şöyle dendi:

"Eğer Genk'te yaşayan vatandaşlarımız bu artan İslam düşmanlığı ve ve ırkçılığı önümüzdeki 6 yıl boyunca belediyelerinde yaşamak istemiyorlarsa, N - VA'nın İslam ve Türk düşmanı olarak tanınan Zühal Demir'in belediye başkanı olmaması için kesinlikle blok halinde şu an Genk'te en güçlü partiyi desteklemelidir."

Belçika medyasına göre, AKP taraftarlarının işaret ettiği "Genk'teki en güçlü parti" Hıristiyan Demokratlar.

Fırsat eşitliğinden sorumlu bakan Zühal Demir, AKP taraftarlarının yaptığı çağrıyı, Flaman Televizyonu'ndaki seçim oturumunda dile getirdi. Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin, kendisine oy verilmemesini istediğini söyledi.

Belçikalı bakan, seçimlerdeki en büyük rakibi olan Hıristiyan Demokrat Partili (CD & V) Genk Belediye Başkanı Wim Dries'e, "Erdoğan'ın desteğinden memnun musunuz?" diye sordu.