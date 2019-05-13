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Belçika Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmayı değerlendiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 04:51 | Son Güncelleme

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders: - "Bence (Belçika menşeli silahların) eğer Yemen gibi bazı çatışmalarda kullanıldığı ortaya çıkarsa Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulması iyi olabilir"

BRÜKSEL (AA) - Belçikalı yetkililer, Suudi Arabistan'a silah satışının gözden geçirilebileceğini bildirdi.

Belçika'nın Fransızca yayın yapan kamu televizyonu RTBF'ye konuşan Dışişleri Bakanı Didier Reynders, "Bence eğer Yemen gibi bazı çatışmalarda kullanıldığı ortaya çıkarsa Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulması iyi olabilir." diye konuştu.

Reynders, Belçika Anayasası'na göre olası bir silah satışı yasağının, silah üreten şirketin bulunduğu bölge hükümeti tarafından karara bağlanabileceğini belirtti.

Valonya Bölgesi Başkanı Willy Borsus ise RTBF'ye yaptığı açıklamada, başka ülkelere silah satışında Belçikalı bir şirketin yasalara aykırı davranması halinde, söz konusu şirketin "lisansının dahi iptal edilebileceğini" ifade etti.

Belçika'da bazı basın ve sivil toplum kuruluşlarının yayımladığı araştırma, Suudi Arabistan'ın Belçika'dan ithal ettiği silah ve askeri mühimmatları Yemen'deki savaşta kullandığını ortaya koymuştu.

Suudi Arabistan'a yoğunluklu silah ihracatı yapan Belçika'nın Valonya bölgesi, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan'la yeni anlaşma olmayacağını duyurmuştu ancak Belçika medyası Valonya'dan Suudi Arabistan'a bu yıl üç kere askeri teçhizat ihracatı yapıldığını yazmıştı.

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Belçika silah Suudi Arabistan

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