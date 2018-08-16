"Belçika terörün çirkin yüzünü görüyor"

TUĞRUL ÇAM/TUĞÇENUR YILMAZ - Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Belçika ile terörle mücadelede gerek PKK, DHKPC ile olsun, gerek FETÖ konusunda olsun istenilen noktadan uzak kalındığını belirterek, "Ama ben geleceğe yönelik ümitliyim. Çünkü terörün çirkin yüzünü görüyorlar." dedi. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Ankara'da bulunan Büyükelçi Gümrükçü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Belçika ile terörle mücadelede gerek PKK, DHKPC ile olsun, gerek FETÖ konusunda olsun maalesef istediğimiz noktadan çok uzağız. Ama ben geleceğe yönelik ümitliyim. Çünkü terörün çirkin yüzünü görüyorlar. Terörle mücadelede iş birliği konusunda biraz daha sağlam bir anlayışa sahipler ve Türkiye'nin de bu konuda öneminin bilinci içindeler." ifadesini kullandı. Belçika'nın 2016'da Brüksel'deki Zaventem Havalimanı'na yapılan saldırıyla terörün iç yüzüyle karşılaştığını belirten Gümrükçü, "O günden bu yana kendileri de terörle mücadele yasalarını ciddi bir şekilde değiştiriyorlar, geliştiriyorlar. En önemlisi terörle tek başlarına mücadele edemeyeceklerini anlamak durumundalar." diye konuştu.

Suriye'de ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a Belçika'dan çok sayıda kişinin katıldığına işaret eden Gümrükçü, Belçika yönetiminin bu kişilerin geri dönerek terör saldırısı düzenleme tehlikesi yönünde korkuları bulunduğunu anlattı. Büyükelçi Gümrükçü, "O bakımdan Türkiye ile iş birliği, istihbarat değişimi, giren her insanın bir şekilde bizim tarafımızdan tespit edilmesi ve onlara bilginin verilmesi ve onların Belçika'ya dönüşlerinin bizimle koordineli bir şekilde, kontrollü bir biçimde yapılmasına büyük önem veriyorlar." dedi. Türkiye'nin bu hususta iş birliğine açık olduğunu belirten Gümrükçü, bugüne kadar diğer birçok Avrupa ülkesiyle olduğu gibi Belçika'yla gerek istihbarat, gerek kolluk güçleri ve hukuk birimleri aracılığıyla bilgi paylaşımında bulunulduğunu kaydetti. - "Önümüzdeki döneme dair ümitliyim" Türkiye'nin terörle mücadelede aynı anlayışla iş birliğini Belçika'dan beklediğini anlatan Gümrükçü, bu ülkede terör örgütleri PKK ve DHKPC'nin uzun yıllar ağırlıklı bir mevcudiyet geliştirdiğine değindi.

Gümrükçü, "Biz bu konularda dosyalarımızı daha eksiksiz hazırlarsak, terörle mücadele konusunda Belçika'da oluşmakta olan bu bilinci de biraz daha yakalarsak ve o konuda iş birliğini zorlarsak bu konuda biraz daha ilerleme kaydedebiliriz diye düşünüyorum." ifadesini kullandı. Öte yandan, terör örgütü FETÖ konusunda katedilmesi gereken çok yol bulunduğunu belirten Gümrükçü, "Maalesef FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu anlamış değiller." dedi. Örgütün yıllar boyunca Belçika toplumuna ciddi ölçüde nüfuz ettiğini kaydeden Gümrükçü, özellikle Flaman kesiminde daha çok akademi ve düşünce kuruluşlarına yerleştirdikleri kişilerle belli yerlere gelmeye çalıştıklarına değindi. "Bu nedenle konvansiyonel terörist örgüt ve terörist anlayışına uymayan bir yapıyla karşı karşıyalar ve bunu anlamaka güçlük çekiyorlar." diyen Gümrükçü, her ne kadar darbenin arkasında FETÖ'nün rol oynadığını kabul etseler de bunun bir terör örgütü olup olmadığı konusunda emin olmadıklarını bildirdi. Gümrükçü, bu hususta hukuki ve siyasi bazda mesafe katedilmesi gerektiğine işaret etti.