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Belçika Türk Sivil Toplum Koordinasyon platformu kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 19:48 | Son Güncelleme

Belçika Diyanet Vakfı Genel Müdürü ve İslam Koordinasyon Kurulu Üyesi Coşkun Beyazgül: - "Belçika genelinde faaliyet gösteren Türk sivil toplum çatı kuruluşları olarak bir birlik ve koordinasyon platformu oluşturmaya karar verdik"

BRÜKSEL (AA) - Belçika Türk Sivil Toplum Koordinasyonu (BTSTK) adı altında bir birlik ve koordinasyon platformu oluşturuldu.

BTSTK'nın kurucuları, başkent Brüksel'deki Belçika Türk Diyanet Vakfı binasında basın toplantısı düzenledi.

Belçika Diyanet Vakfı (BDV) Genel Müdürü ve İslam Koordinasyon Kurulu Üyesi Coşkun Beyazgül, toplantıda yaptığı açıklamada, "Birlikte yapılması gereken çalışmalar ve atılması gereken adımlar noktasında sağlıklı bir iletişim kurmak, aynı hedef ve gayelerle toplumsal meselelerde birlikte hareket etme kabiliyetimizi artırmak şeklinde özetleyebileceğimiz bir düşünceden hareketle Belçika genelinde faaliyet gösteren Türk sivil toplum çatı kuruluşları olarak bir birlik ve koordinasyon platformu oluşturmaya karar verdik." ifadesini kullandı.

Beyazgül, "ortak akıl, ortak hedef ve ortak eylem" ilkesiyle bütün siyasi partilere eşit mesafede olacaklarını belirterek, başlıca amaçlarının, Belçika Türk toplumu ve kurumları için lobi faaliyeti yapmak, Belçika Türk toplumunun menfaat ve değerlerini gözetmek, Türkiye ve Türk karşıtlığı ile mücadele etmek, Belçika kamuoyunda kendilerini doğru anlatabilmek ve Türk toplumu hakkındaki ön yargılara karşı tutarlı bir söylem geliştirmek olduğunu söyledi.

BTSTK'nın üyesi kuruluşlar ve temsilcilerinin, Belçika Diyanet Vakfı adına Coşkun Beyazgül, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) adında Basir Hamarat, Belçika İslam Federasyonu (BİF) adına Muhammet Ünal, Türk Dernekler Birliği (UTV) adına Hikmet Çakır, Belçika Türk Dernekler Birliği (Turkse Unie) adına Rıfat Can ve Belçika Menzil Vakfı adına Mustafa Çörekçigil olduğu bildirildi.

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Belçika BTSTK Coşkun Beyazgül

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