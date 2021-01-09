HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Belçika uyuşturucu ile mücadele için bal arılarını kullanacak

Belçika uyuşturucu ile mücadele için bal arılarını kullanacak

09.01.2021 21:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Belçika uyuşturucu ile mücadele için bal arılarını kullanacak

Geçen yıl Anvers (Antwerpen) limanında 64,5 ton kokain ele geçiren Belçika, giderek artan uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele etmek için özel eğitimli bal arıları kullanacak.

Geçen yıl Anvers (Antwerpen) limanında 64,5 ton kokain ele geçiren Belçika, giderek artan uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele etmek için özel eğitimli bal arıları kullanacak.

Belçika, son yıllarda yükselişe geçen uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle Avrupa'da "lider ülke" konumuna yükseldi.

2020 yılında Anvers limanında, piyasa değeri 7,5 milyar euro değerindeki 64,5 ton kokainin dışında, 14,5 ton esrar, 446 kilo eroin ve 7,7 ton da sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu mafyasının giderek daha farklı yöntemler kullanmasın üzerine, Belçika Gümrüğü de yeni mücadele yolları aramaya başladı. Bu kapsamda, uyuşturucuların yakalanması özel eğitimli bal arılarının kullanılması benimsendi. Bu, Almanya ve İngiltere polisi tarafından da kullanılan bir yöntem. Bir İngiliz şirketi, bal arılarının kolaylıkla eğitilebileceğini kanıtladı.

Dillerini çıkartmaları izlenecek

Arılar, kokain kokulu havanın üflendiği bir kutuya kondu. Bu sırada arılara şekerli su verildi. Belirli aralıklarla dördüncü kez hava verildikten sonra arılar, kokain kokusunu yemekle ilişkilendirdi. Bu şekilde şartlandırılan arılar, kokain kokusun alan arılar dillerini dışarı çıkarmaya başladı.

Bu yöntem, Anvers limanına gelen konteynerlerde uyuşturucu bulunup bulunmadığını belirlemek için de kullanılacak. Limana gelen konteynerlere, özel bir cihaz içine yerleştirilen 36 arı konacak. Dedektörler, özel kutudaki arıların dillerini çıkarıp çıkarmadığını izleyecek. Yaklaşık 30 arı, konteynerdeki koku üzerine dillerini çıkarmaya başlarsa, konteynerde uyuşturucu saklandığı ortaya çıkacak.

Arı kovanı

'**Köpekten 100 kat daha iyi**'

Böcek uzmanı Peter Berx'e göre, bal arıları, koku alma konusunda bir köpekten yüz kat daha iyi.

Berx, Nieuwsblad gazetesine, arıların eğitimin sadece birkaç saat sürdüğünü ve uyuşturucu arama sırasında ölmediklerini ya da acı çekmediklerini söyledi.

Arıların ömrü 4 - 5 ayla sınırlı ancak birkaç saatlik eğitimle sürekli yenileri uyuşturucu kontrolünde kullanılabilecek.

Peter Berx'e göre, en az 6 ayda eğitilen bir uyuşturucu köpeğine göre, arılardan yararlanmak daha avantajlı. Uyuşturucu aramasından sonra arılar kovanlarına tekrar sağ salim dönebiliyor.

Belçika Gümrükler Genel Müdürü Kristian Vanderwaeren, önümüzdeki günlerde arıların yer aldığı uyuşturucu ile mücadele programının kim tarafından yürütüleceğine ve ne kadar kaynak ayrılacağına karar verileceğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçelerVali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler
Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralıAcı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı
Digitürk müşteri hizmetleri, direkt bağlanma, iletişim adresiDigitürk müşteri hizmetleri, direkt bağlanma, iletişim adresi

En Çok Okunan Haberler

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

2021 emekli maaşı zammı ne kadar, ne zaman yatacak?

2021 emekli maaşı zammı ne kadar, ne zaman yatacak?

Tam o anda yakalandı ama 'Yapmadım, ispatlayın' dedi

Tam o anda yakalandı ama 'Yapmadım, ispatlayın' dedi

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

Sadakatsiz'deki çekim hatası izleyicilerin gözünden kaçmadı!

Sadakatsiz'deki çekim hatası izleyicilerin gözünden kaçmadı!

Bakan Soylu: Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır

Bakan Soylu: Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Diğer Haberler

ABD'de Kongre baskınında şiddete karışanlar gözaltına alınıyor

En öne çıkan isimlerdi! Kaos gecesiyle ilgili yeni gelişme

İngiltere, Avrupa'da koronavirüsten en fazla can kaybının yaşandığı ülke oldu

İngiltere, Avrupa'da en fazla can kaybının yaşandığı ülke oldu

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 483 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 483 kişi hayatını kaybetti

Son dakika! İçişleri Bakanlığı: Lice'de teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Tayvan’da 5.7 büyüklüğünde deprem

Tayvan’da 5.7 büyüklüğünde deprem

Trump, kendi sosyal medya platformunu kuracağını açıkladı

Kendi sosyal medya platformunu kuracak!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.