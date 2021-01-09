Belçika uyuşturucu ile mücadele için bal arılarını kullanacak

Geçen yıl Anvers (Antwerpen) limanında 64,5 ton kokain ele geçiren Belçika, giderek artan uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele etmek için özel eğitimli bal arıları kullanacak.

Belçika, son yıllarda yükselişe geçen uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle Avrupa'da "lider ülke" konumuna yükseldi.

2020 yılında Anvers limanında, piyasa değeri 7,5 milyar euro değerindeki 64,5 ton kokainin dışında, 14,5 ton esrar, 446 kilo eroin ve 7,7 ton da sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu mafyasının giderek daha farklı yöntemler kullanmasın üzerine, Belçika Gümrüğü de yeni mücadele yolları aramaya başladı. Bu kapsamda, uyuşturucuların yakalanması özel eğitimli bal arılarının kullanılması benimsendi. Bu, Almanya ve İngiltere polisi tarafından da kullanılan bir yöntem. Bir İngiliz şirketi, bal arılarının kolaylıkla eğitilebileceğini kanıtladı.

Dillerini çıkartmaları izlenecek

Arılar, kokain kokulu havanın üflendiği bir kutuya kondu. Bu sırada arılara şekerli su verildi. Belirli aralıklarla dördüncü kez hava verildikten sonra arılar, kokain kokusunu yemekle ilişkilendirdi. Bu şekilde şartlandırılan arılar, kokain kokusun alan arılar dillerini dışarı çıkarmaya başladı.