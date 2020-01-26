Belçika, 'yabancı etkilerden korumak için' imamları kendi eğitecek

Ancak Belçika hükümeti, başta Türk imamlar olmak üzere, yurt dışından halen din görevlilerinin, toplumu olumsuz etkilediği görüşünde.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği, somut bir karar bulunmadığı gerekçesiyle bu haberleri yalanladı.

Siyasi partilerin birçoğu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, yeni bütçe kapsamında Belçika'ya 40 din görevlisi daha gönderileceği haberlerini "kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

Brüksel'de 2016 yılında meydana gelen terör saldırıları sonrası ortaya atılan, imamların Belçika'da devlet kontrolünde yetiştirilmesi önerisi, geçen ay Türkiye tarafından 40 yeni inam gönderileceği haberleri ile yeniden tartışılmaya başlandı.

Belçika hükümeti, başta Türkiye ve Fas olmak üzere Müslüman ülkelerden gelen din adamlarının önün kesmek ve ülkedeki Müslüman toplulukları "yabancı etkilerden korumak için", imamların kendi ülkesinde yetiştirilmesini kararlaştırdı.

Brüksel saldırıları sonrası oluşturulan Meclis Soruşturma Komisyonu, Suudi Arabistan destekli Brüksel'deki Ulu Cami'nin ülkede aşırı muhafazakar "Vahabi İslamı" anlayışının yayılmasına katkı sağladığını açıklamıştı.

Belçika Devlet Güvenliği Kurumu'nun raporunda ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, "Türk rejiminin uzun kolu" olduğu öne sürüldü.

Rapor: Diyanete bağlı imamlar kutuplaşma yaratıyor

Raporda Diyanet'e bağlı imamların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP karşıtlarını, "devlet düşmanı" olarak göstererek, Belçika'daki Türk toplumu içinde kutuplaşma yarattığı belirtildi.

Flaman hükümetinin bakanlarından Bart Somers yabancı imamların Belçika'daki faaliyetlerinin "istenmeyen ve sürdürülemez bir durum" olduğunu dile getirdi. Bu nedenle, Belçika'da kapsamlı ve devlet kontrolünde bir imam eğitimi önerisi, geniş kesimlerce dillendirildi.

Federal Adalet Bakanı Koen Geens, geçtiğimiz günlerde, Belçika'daki imamlara yönelik "herhangi bir yabancı etkiyi azaltmak için" imam eğitimine başlanacağını duyurmuştu.

Bu amaçla, federal hükümetin öncülüğünde İslami Çalışmalar Akademisi (AFOR) ve KU Leuven arasında bir işbirliği protokolü imzalandı. Adalet Bakanı Geens, Belçika'daki Müslüman örgütleri ile yakın işbirliği içinde olduklarını söyledi.