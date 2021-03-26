Belçika: Yurt dışında mal varlığı olduğu saptananlar sosyal konutlardan çıkarılıp cezalandırılacak

Yurt dışında mal varlığı olduğu saptanan kişiler, sosyal konutlardan çıkarılacak ve 35 bin euroya varan para cezaları verilecek. Lier kentinde, aralarında Türkiyeli göçmenlerin de bulunduğu 25 aile bu gerekçeyle evlerinden çıkarıldı. Bu uygulama, Belçika'daki en büyük göçmen gruplarından biri olan Türkiye kökenliler arasında tedirginlik yarattı. Özellikle birinci kuşak Türkiyeli göçmenlerin önemli bir kısmı sosyal konutlarda oturuyor. Kamu yayıncısı VRT'ye göre, Flaman hükümeti, "sosyal konut dolandırıcılığını" araştırmak için 5 milyon euro bütçe ayırdı. Hükümet, 41 ülkede mal varlığı araştırması yapmak üzere Hollandalı 5 uzman araştırma kurumu ile anlaştı. Sosyal konut kiracılarının çoğunluğu Türkiye kökenli göçmenlerden oluşan Lier kentinde, 25 ailenin evlerinden çıkarılması kararlaştırıldı. Yurt dışında sınırlı varlığa sahip olan 5 aileye de, 1 yıl içinde bunları elden çıkarmaları için süre verildi. 35 BİN EUROYA KADAR CEZA Türkiye'de ya da bir başka ülkede, evi, arsası ya da arazisi bulunan kişilerin, düşük kiralı sosyal konutları terkederek, daha pahalı özel konutlara çıkmaları ya da gayrimenkullerinin bulunduğu ülkelere taşınmaları isteniyor.

Yurt dışında mal varlığı saptanan kişilere, "sosyal konut dolandırıcılığı" gerekçesiyle, önceki yıllarda aldıkları yardımların miktarı da göz önünde bulundurularak, 35 bin euroya kadar para cezası verilecek. Belçika makamlarına göre, başka ülkelerde mal varlığı bulunan kişiler, yıllarca haksız yere kira indiriminden yararlandı. Bu nedenle, özellikle Türkiye kökenli göçmenlerin, cezayı ödemek için, ülkelerindeki mal varlıklarını satmak zorunda kalmalarına yol açacağı belirtiliyor. Belçika medyasına göre, Türkiye'de taşınmazı bulunan çok sayıda sosyal konut kiracısı, ciddi endişe içinde. Belçika, Türkiye'nin dışında Fas, Polonya, İspanya, Gürcistan, Slovakya ve Dominik Cumhuriyeti gibi ülkelerde de mal varlığı araştırması yapıyor. 'ANLIYORUZ AMA ADALET MESELESİ' Liers'teki sosyal konut kurumu yetkilisi Marc Vanden Eynde, kiracıların yaşadığı zorluğu anladıklarını ancak bunun bunun bir adalet meselesi olduğunu söyledi. Geçen Ağustos ayında tüm kiracıları soruşturma konusunda bilgilendirdiklerini ve dostane çözüm önerisinde bulunduklarını söyleyen Belçikalı yetkili, hiçbir ailenin buna olumlu yanıt vermediğini bildirdi.